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Политика Российско-украинская война

Дворник со странностями стал заместителем "мэра" Бердянска

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Бердянск, оккупация, война, дворник
Фото: akzent.zp.ua | Новым заместителем "мэра" Бердянска стал дворник Никита Самойленко

Новый заместитель так называемого мэра Бердянска, по его собственным утверждениям, разговаривает с камнями и видит во сне узоры.

Как сообщается Запорожская ОВА, в Бердянске оккупационная власть назначила дворника, который разговаривает с камнями, заместителем так называемого мэра. Нового зама "мэра" зовут Самойленко Никита Иванович. Он гражданин Украины, родился в Бердянске. До своего "назначения" работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс". Сам называет себя творческой личностью и утверждает, что видит во сне узоры и разгововаривает с камнями.

Сразу после оккупации Бердянска Самойленко добровольно перешел на сторону захватчиков и согласился с ними сотрудничать. Он занял должность заместителя так называемого мэра по вопросам архитектуры. По указанию псевдоглавы Бердянска Александра Сауленко, которого Офис генпрокурора Украины подозревает в коллаборационной деятельности, он готовит город к празднованию дня победы 9 мая. А именно украшает клумбы рядом с памятными местами Бердянска и красит бордюры.

Напомним, российские захватчики временно оккупировали Бердянск в конце февраля. Местные жители выходили на митинги и требовали россиян покинуть административные здания города и Бердянск, в целом.

Как писал ранее Фокус, военный корреспондент российского медиахолдинга ВГТРК Андрей Руденко показал видео, как жители якобы Розовского района Запорожской области, который находится под контролем оккупантов, проголосовали за "временное присоединение" к "ДНР". Было ли это видео настоящим, неизвестно.

Также Фокус сообщал, что Россия начала новую фазу активных наступлений на востоке Украины. Глава ОП Михаил Подоляк отметил, что для украинской армии нет разницы, в какой фазе уничтожать оккупантов, которые не умеют воевать.