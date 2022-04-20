Двірник із дивностями став заступником "мера" Бердянська

Новий заступник так званого мера Бердянська, за його словами, розмовляє з камінням і бачить уві сні візерунки.

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Як повідомляє Запорізька ОВА, у Бердянську окупаційна влада призначила двірника, який розмовляє з камінням, заступником так званого мера. Нового заступника "мера" звуть Самойленко Микита Іванович. Він громадянин України, народився в Бердянську. До свого "призначення" працював двірником у КП "БердянськЕкоТранс". Сам називає себе творчою особистістю та стверджує, що бачить уві сні візерунки та розмовляє з камінням.

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Одразу після окупації Бердянська Самойленко добровільно перейшов на бік загарбників та погодився з ними співпрацювати. Він обійняв посаду заступника так званого мера з питань архітектури. За вказівкою псевдоголови Бердянська Олександра Сауленка, якого Офіс Генпрокурора України підозрює в колабораційній діяльності, він готує місто до святкування дня перемоги 9 травня. А саме прикрашає клумби поряд із пам'ятними місцями Бердянська та фарбує бордюри.

Нагадаємо, російські загарбники тимчасово окупували Бердянськ наприкінці лютого. Місцеві жителі виходили на мітинги та вимагали росіян залишити адміністративні будівлі міста та Бердянськ загалом.

Як писав раніше Фокус, військовий кореспондент російського медіахолдингу ВДТРК Андрій Руденко показав відео, як жителі нібито Розівського району Запорізької області, що перебуває під контролем окупантів, проголосували за "тимчасове приєднання" до "ДНР". Чи було це відео справжнім, невідомо.

Також Фокус повідомляв, що Росія розпочала нову фазу активних наступів на сході України. Глава ОП Михайло Подоляк зазначив, що для української армії немає різниці, в якій фазі знищувати окупантів, які не вміють воювати.