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Оправдание для массового убийства украинцев: у Зеленского ответили на сравнение с Гитлером

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Фото: Офис президента | Подоляк ответил на слова Лаврова, который сравнил Зеленского с Гитлером

Советник руководителя Офиса президента Подоляк раскритиковал главу МИД РФ Лаврова за антисемитские заявление, назвав современную Россию правопреемницей нацизма.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором тот сравнил президента Украины Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, обвинил российского дипломата в антисемитизме и поисках оправдания для массового убийства украинского народа. Об этом представитель украинских властей написал в своем Twitter в понедельник, 2 мая.

"Откровенные антисемитские заявления Лаврова, обвинения евреев во Второй мировой войне и Холокосте – еще одно свидетельство того, что Россия является правопреемником нацистской идеологии. Пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев", — написал Подоляк.

В контексте заявления Лаврова советник главы ОП пришел к выводу, что российские власти неадекватно оценивают мир и свое место в нем, обвиняют еврейский народ в провоцировании войны, пересматривает мировую историю в пользу нацизма и права на убийство, а также расширяет военный потенциал, включая в него технологии терроризма и геноцида.

Напомним, во время интервью в воскресенье, 1 мая, министр иностранных дел РФ Сергея Лавров отверг аргумент о том, что украинские власти не могут придерживаться нацистской идеологии, так как глава государства, Владимир Зеленский, еврей.

"Могу ошибиться, но у А.Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", — сказал глава внешнеполитического ведомства России.

В ответ на это руководитель израильского МИД Яир Лапид сообщил, что посол России в Израиле вызван для объяснений в связи с "возмутительным" заявлением Лаврова.

"Эти заявления также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев".

Также мы писали о том, как Лавров назвал "организованной постановкой" и "фейковой атакой" свидетельства массовых преступлений российских военнослужащих в Буче Киевской области во время оккупации.