Оправдание для массового убийства украинцев: у Зеленского ответили на сравнение с Гитлером

Советник руководителя Офиса президента Подоляк раскритиковал главу МИД РФ Лаврова за антисемитские заявление, назвав современную Россию правопреемницей нацизма.

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором тот сравнил президента Украины Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, обвинил российского дипломата в антисемитизме и поисках оправдания для массового убийства украинского народа. Об этом представитель украинских властей написал в своем Twitter в понедельник, 2 мая.

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"Откровенные антисемитские заявления Лаврова, обвинения евреев во Второй мировой войне и Холокосте – еще одно свидетельство того, что Россия является правопреемником нацистской идеологии. Пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев", — написал Подоляк.

В контексте заявления Лаврова советник главы ОП пришел к выводу, что российские власти неадекватно оценивают мир и свое место в нем, обвиняют еврейский народ в провоцировании войны, пересматривает мировую историю в пользу нацизма и права на убийство, а также расширяет военный потенциал, включая в него технологии терроризма и геноцида.

Напомним, во время интервью в воскресенье, 1 мая, министр иностранных дел РФ Сергея Лавров отверг аргумент о том, что украинские власти не могут придерживаться нацистской идеологии, так как глава государства, Владимир Зеленский, еврей.

"Могу ошибиться, но у А.Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", — сказал глава внешнеполитического ведомства России.

В ответ на это руководитель израильского МИД Яир Лапид сообщил, что посол России в Израиле вызван для объяснений в связи с "возмутительным" заявлением Лаврова.

"Эти заявления также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев".

Также мы писали о том, как Лавров назвал "организованной постановкой" и "фейковой атакой" свидетельства массовых преступлений российских военнослужащих в Буче Киевской области во время оккупации.