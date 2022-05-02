Виправдання для масового вбивства українців: Зеленський відповів на порівняння з Гітлером

Радник керівника Офісу президента Подоляк розкритикував главу МЗС РФ Лаврова за антисемітську заяву, назвавши сучасну Росію правонаступницею нацизму.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, в якій той порівняв президента України Володимира Зеленського із лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером, звинуватив російського дипломата в антисемітизмі та пошуках виправдання для масового вбивства українського народу. Про це представник української влади написав у своєму Twitter у понеділок, 2 травня.

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"Відверті антисемітські заяви Лаврова, звинувачення євреїв у Другій світовій війні та Голокості — ще одне свідчення того, що Росія є правонаступницею нацистської ідеології. Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців", — написав Подоляк.

У контексті заяви Лаврова радник голови ОП дійшов висновку, що російська влада неадекватно оцінює світ і своє місце в ньому, звинувачує єврейський народ у провокуванні війни, переглядає світову історію на користь нацизму та права на вбивство, а також розширює військовий потенціал, включаючи в нього технології тероризму та геноциду.

Нагадаємо, під час інтерв'ю в неділю, 1 травня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відкинув аргумент про те, що українська влада не може дотримуватися нацистської ідеології, оскільки глава держави, Володимир Зеленський, єврей.

"Можу помилитися, але у А. Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть", — сказав голова зовнішньополітичного відомства Росії.

У відповідь на це керівник ізраїльського МЗС Яір Лапід повідомив, що посол Росії в Ізраїлі викликаний для пояснень у зв'язку із "обурливою" заявою Лаврова.

"Ці заяви також є жахливою історичною помилкою. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Звинувачення самих євреїв в антисемітизмі — це найнижчий рівень расизму щодо євреїв".

Також ми писали про те, як Лавров назвав "організованою постановкою" та "фейковою атакою" свідчення масових злочинів російських військовослужбовців у Бучі Київської області під час окупації.