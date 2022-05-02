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Політика Російсько-українська війна

Виправдання для масового вбивства українців: Зеленський відповів на порівняння з Гітлером

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Фото: Офис президента | Подоляк відповів на слова Лаврова, який порівняв Зеленського із Гітлером

Радник керівника Офісу президента Подоляк розкритикував главу МЗС РФ Лаврова за антисемітську заяву, назвавши сучасну Росію правонаступницею нацизму.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, в якій той порівняв президента України Володимира Зеленського із лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером, звинуватив російського дипломата в антисемітизмі та пошуках виправдання для масового вбивства українського народу. Про це представник української влади написав у своєму Twitter у понеділок, 2 травня.

"Відверті антисемітські заяви Лаврова, звинувачення євреїв у Другій світовій війні та Голокості — ще одне свідчення того, що Росія є правонаступницею нацистської ідеології. Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців", — написав Подоляк.

У контексті заяви Лаврова радник голови ОП дійшов висновку, що російська влада неадекватно оцінює світ і своє місце в ньому, звинувачує єврейський народ у провокуванні війни, переглядає світову історію на користь нацизму та права на вбивство, а також розширює військовий потенціал, включаючи в нього технології тероризму та геноциду.

Нагадаємо, під час інтерв'ю в неділю, 1 травня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відкинув аргумент про те, що українська влада не може дотримуватися нацистської ідеології, оскільки глава держави, Володимир Зеленський, єврей.

"Можу помилитися, але у А. Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть", — сказав голова зовнішньополітичного відомства Росії.

У відповідь на це керівник ізраїльського МЗС Яір Лапід повідомив, що посол Росії в Ізраїлі викликаний для пояснень у зв'язку із "обурливою" заявою Лаврова.

"Ці заяви також є жахливою історичною помилкою. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Звинувачення самих євреїв в антисемітизмі — це найнижчий рівень расизму щодо євреїв".

Також ми писали про те, як Лавров назвав "організованою постановкою" та "фейковою атакою" свідчення масових злочинів російських військовослужбовців у Бучі Київської області під час окупації.