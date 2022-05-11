Экстрадиция Анатолия Шария в Украину может затянуться на год, — Венедиктова (видео)

Обвиняемый в госизмене блогер, по словам генпрокурора, сейчас находится в статусе экстрадиционного ареста и выдачи Киеву.

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Процедура экстрадиции обвиняемого в госизмене Анатолия Шария может длиться от 3 до 12 месяцев. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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По ее словам, Анатолий Шарий, который несколько дней назад был задержан испанскими правоохранителями, на данный момент находится в статусе экстрадиционного ареста и выдачи Киеву.

Венедиктова предупредила, что экстрадиция обвиняемого в госизмене блогера является длительным процессом, и может длиться от 3 до 12 месяцев. Генеральный прокурор в эфире телемарафона также добавила, что Украина имеет опыт в подобных процедурах, а задержки возможны из-за действий стороны защиты.

"В год мы проводим до 100 экстрадиций. Мы спрашиваем, нас спрашивают на выдачу. Мы очень серьезно в теме по экстрадициям. Поэтому можем понимать, какие риски нас ожидают, мы понимаем, как будет работать сторона защиты и тому подобное. Для нас важно, что мы идем по законному пути и идем до конца. Я знаю, что мы делаем все для того, чтобы правосудие было (в отношении Анатолия Шария — ред.)", — подытожила Венедиктова в общении с журналистами.

[ + – ] Экстрадиция Анатолия Шария в Украину может длиться от 3 до 12 месяцев

Ранее Фокус сообщал о том, что Анатолий Шарий задержан правоохранителями в Испании. Операция по аресту обвиняемого в государственной измене блогера проводилась при взаимодействии СБУ и Офиса генерального прокурора. После задержания СМИ сообщали, что Анатолий Шарий был отпущен под подписку о невыезде.

Также сообщалось, что экстрадиция Анатолия Шария в Украину может сорваться. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, на процедуру негативно могут повлиять эмоциональные заявления в адрес обвиняемого в госизмене блогера, которыми воспользуется сторона защиты для затягивания процесса.

Сам Анатолий Шарий утверждал, что знал о готовящемся в Испании аресте и попросил не сравнивать его с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем.