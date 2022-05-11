Екстрадиція Анатолія Шарія до України може затягтися на рік, — Венедіктова (відео)

Обвинувачений у держзраді блогер, за словами генпрокурора, зараз перебуває у статусі екстрадиційного арешту та видачі Києву.

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Процедура екстрадиції обвинуваченого в держзраді Анатолія Шарія може тривати від 3 до 12 місяців. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

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За її словами, Анатолій Шарій, якого кілька днів тому затримали іспанські правоохоронці, наразі перебуває у статусі екстрадиційного арешту та видачі Києву.

Венедіктова попередила, що екстрадиція обвинуваченого в держзраді блогера є тривалим процесом і може тривати від 3 до 12 місяців. Генеральний прокурор в ефірі телемарафону також додала, що Україна має досвід у таких процедурах, а затримки можливі через дії сторони захисту.

"У рік ми проводимо до 100 екстрадицій. Ми питаємо, нас запитують на видачу. Ми дуже серйозно в темі з екстрадицій. Тому можемо розуміти, які ризики на нас чекають, ми розуміємо, як працюватиме сторона захисту тощо. Для нас важливо, що ми йдемо законним шляхом і йдемо до кінця. Я знаю, що ми робимо все для того, щоб правосуддя було (стосовно Анатолія Шарія — ред.)", — підсумувала Венедіктова, спілкуючись із журналістами.

[ + – ] Екстрадиція Анатолія Шарія в Україну може тривати від 3 до 12 місяців

Раніше Фокус повідомляв, що Анатолія Шарія затримали правоохоронці в Іспанії. Операція з арешту обвинуваченого у державній зраді блогера проводилася при взаємодії СБУ та Офісу Генерального прокурора. Після затримання ЗМІ повідомляли, що Анатолія Шарія відпущено під підписку про невиїзд.

Також повідомляли, що екстрадиція Анатолія Шарія до України може зірватися. За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, на процедуру негативно можуть вплинути емоційні заяви на адресу обвинуваченого у держзраді блогера, якими скористається сторона захисту для затягування процесу.

Сам Анатолій Шарій стверджував, що знав про арешт, що готується в Іспанії, і попросив не порівнювати його з засновником Wikileaks Джуліаном Ассанжем.