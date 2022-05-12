За поддержку агрессии РФ: в Раде приняли закон, позволяющий конфисковать имуществоа

Принятый документ позволить конфисковать активы в пользу Украины. При этом средства будут направлены на обороноспособность и восстановление страны.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Верховной Раде Украины приняли законопроект №7194, который вносит изменения в некоторые законы для повышения эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц. За соответствующее решение проголосовали 308 депутатов. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Как пишет глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, принятие документа позволит через суд конфисковать имущество тех, кто "поддерживает российскую агрессию".

Что предусматривает принятый закон

Принятый документ будет препятствовать использованию имущества в ущерб национальной безопасности Украины. Также будут блокироваться средства, направленные на подготовку, разжигание и ведение агрессивной войны, в том числе на пропаганду. В парламенте подчеркнули, что это нужно для усиления обороны Украины и возмещения принесенного стране вреда.

Как будет работать закон?

Документ предусматривает применение санкций против иностранцев и граждан Украины, а также лиц без гражданства, которые своими действиями создали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины или содействовали этому, в том числе в виде финансирования.

Санкции будут применяться с помощью конфискации активов в казну государства через суд

Конфискованные средства будут направлены на обороноспособность и восстановление Украины.

Конфисковать имущество можно будет не только на территории Украины, но и за рубежом.

Отметим, что впервые парламент Украины принял этот закон 21 апреля, однако тогда на него наложил вето Владимир Зеленский. 5 мая он внес поправки, а депутаты их все поддержали.

Напомним, 12 мая в Верховной Раде проголосовали за указ Зеленского, который предусматривает передачу акций и активов украинских "дочек" российских банков в пользу государства.

Ранее, 9 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина конфискует у российских олигархов около $500 млрд. По его словам, сейчас странам Запада удалось арестовать около $300 млрд. российских государственных активов.

11 мая СМИ сообщали, что в ЕС предоставят механизм по конфискации замороженных активов России. По информации журналистов, в Европе до сих пор идет дискуссия, передавать ли замороженные российские активы Украине.