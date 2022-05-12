За підтримку агресії РФ: у Раді ухвалили закон, що дозволяє конфіскувати майно

Ухвалений документ дозволить конфіскувати активи на користь України. При цьому кошти будуть спрямовані на обороноздатність та відновлення країни.

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У Верховній Раді України ухвалили законопроєкт №7194, який вносить зміни до деяких законів для підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб. За відповідне рішення проголосували 308 депутатів. Про це повідомляє сайт українського парламенту.

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Як пише голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, ухвалення документа дозволить через суд конфіскувати майно тих, хто "підтримує російську агресію".

Що передбачає ухвалений закон

Ухвалений документ перешкоджатиме використанню майна на шкоду національній безпеці України. Також блокуватимуться кошти, спрямовані на підготовку, розпалювання і ведення агресивної війни, зокрема на пропаганду. У парламенті наголосили, що це потрібно для посилення оборони України та відшкодування завданої країні шкоди.

Як працюватиме закон?

Документ передбачає застосування санкцій проти іноземців і громадян України, а також осіб без громадянства, які своїми діями створили загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України або сприяли цьому, зокрема у вигляді фінансування.

Санкції застосовуватимуться за допомогою конфіскації активів до скарбниці держави через суд.

Конфісковані кошти будуть спрямовані на обороноздатність та відновлення України.

Конфіскувати майно можна буде не лише на території України, а й за кордоном.

Зазначимо, що вперше парламент України ухвалив цей закон 21 квітня, проте на нього наклав вето Володимир Зеленський. 5 травня він вніс поправки, а депутати їх усі підтримали.

Нагадаємо, 12 травня у Верховній Раді проголосували за указ Зеленського, який передбачає передавання акцій та активів українських "дочок" російських банків на користь держави.

Раніше, 9 травня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна конфіскує у російських олігархів приблизно $500 млрд. За його словами, зараз країнам Заходу вдалося заарештувати майже $300 млрд російських державних активів.

11 травня ЗМІ повідомляли, що в ЄС нададуть механізм конфіскації заморожених активів Росії. За інформацією журналістів, у Європі досі триває дискусія, чи передавати заморожені російські активи Україні.