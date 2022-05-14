"Скажем нет СССР": новая президент Венгрии осудила Путина за вторжение в Украину

По словам 44-летней Каталины Новак, Будапешт также будет требовать проведения расследований по совершенным военным преступлениям на территории Украины.

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Новый президент Венгрии Каталина Новак осудила Россию за полномасштабное вторжение в Украину и поддержала интеграцию Киева в Европейский Союз. Соответствующее заявление глава государства сделала в ходе церемонии инаугурации, которая проходила 13 мая.

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В частности, Каталина Новак во время инаугурации озвучила позицию Венгрии по отношению вторжения ВС РФ в Украину в десяти пунктах.

По ее словам, официальный Будапешт осуждает "путинскую" агрессию в отношении суверенного государства и выступает против восстановления Советского Союза.

Президент подчеркнула, что Венгрия хочет мира в соседних странах и не поддерживает ведение боевых действий. По словам Новак, Будапешт требует провести расследования по совершенным военным преступлениям в Украине, чтобы виновные были наказаны.

"Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в рамках ЕС и НАТО, и если венгерские интересы того желают, мы скажем "нет". Мы ни при каких обстоятельствах не готовы отказаться от нашего суверенитета, за который мы много раз боролись, и мы постоянно развиваем наши силы обороны", — продолжила на церемонии инаугурации Новак и добавила, что Венгрия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

Помимо этого, как заверила президент, Будапешт готов выступить посредником между Киевом и Москвой для урегулирования полномасштабной войны. В своей речи Новак также заявила, что власти страны будут и дальше настаивать на соблюдении прав венгров, проживающих в Украине.

"Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем вред, который они причиняют российскому агрессору", — подытожила Каталина Новак в ходе своего выступления.

Стоит отметить, что 44-летняя политик стала первой женщиной-президентом Венгрии и самой молодой главой государства среди всех стран Европейского Союза. На этой должности Каталина Новак сменила Яноша Адера, у которого завершилась вторая президентская каденция.

До избрания напрезидентский пост 44-летняя политик была заместителем премьер-министра Виктора Орбана в партии "Фидес". Помимо этого, Каталина Новак работала на должности министром Венгрии по делам семьи.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов обвинил Венгрию в том, что власти страны знали о готовящемся полномасштабном вторжении ВС РФ в Украину. По его словам, Будапешт также планировал забрать часть украинских территорий.

Также сообщалось, что Венгрия не будет поддерживать санкции ЕС против патриарха РПЦ Кирилла.