"Скажімо ні СРСР": нова президентка Угорщини засудила Путіна за вторгнення в Україну

За словами 44-річної Каталіни Новак, Будапешт також вимагатиме проведення розслідувань щодо скоєних воєнних злочинів на території України.

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Нова президентка Угорщини Каталіна Новак засудила Росію за повномасштабне вторгнення в Україну та підтримала інтеграцію Києва до Європейського Союзу. Відповідну заяву глава держави зробила під час церемонії інавгурації, що відбулася 13 травня.

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Зокрема, Каталіна Новак під час інавгурації озвучила позицію Угорщини щодо вторгнення ЗС РФ до України в десяти пунктах.

За її словами, офіційний Будапешт засуджує "путінську" агресію щодо суверенної держави та виступає проти відновлення Радянського Союзу.

Президентка наголосила, що Угорщина хоче миру в сусідніх країнах і не підтримує ведення бойових дій. За словами Новак, Будапешт вимагає провести розслідування щодо скоєних воєнних злочинів в Україні, щоб винних було покарано.

"Ми не нейтральні, ми на стороні безневинних жертв і правди. Ми виконуємо свої зобов'язання в межах ЄС і НАТО, і якщо угорські інтереси того бажають, ми скажемо "ні". Ми за жодних обставин не готові відмовитися від нашого суверенітету, за який ми багато разів боролися, і ми постійно розвиваємо наші сили оборони", — продовжила на церемонії інавгурації Новак і додала, що Угорщина підтримує вступ України в Європейський Союз.

Окрім цього, як запевнила президентка, Будапешт готовий виступити посередником між Києвом і Москвою для врегулювання повномасштабної війни. У своїй промові Новак також заявила, що влада країни й надалі наполягатиме на дотриманні прав угорців, які проживають в Україні.

"Ми готові жертвувати заради миру та не перешкоджатимемо допомозі наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які вимагають від угорців більше жертв, ніж шкоди, яку вони завдають російському агресору", — підсумувала Каталіна Новак під час свого виступу.

Варто зазначити, що 44-річна політикиня стала першою жінкою-президенткою Угорщини та наймолодшою главою держави серед усіх країн Європейського Союзу. На цій посаді Каталіна Новак змінила Яноша Адера, у якого завершилася друга президентська каденція.

До обрання на президентську посаду 44-річна політикиня була заступницею прем'єр-міністра Віктора Орбана в партії "Фідес". Окрім цього, Каталіна Новак працювала на посаді міністра Угорщини в справах сім'ї.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов звинуватив Угорщину в тому, що влада країни знала про повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну, що готується. За його словами, Будапешт також планував забрати частину українських територій.

Також повідомлялося, що Угорщина не підтримуватиме санкції ЄС проти патріарха РПЦ Кирила.