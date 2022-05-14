"Скажімо ні СРСР": нова президентка Угорщини засудила Путіна за вторгнення в Україну
За словами 44-річної Каталіни Новак, Будапешт також вимагатиме проведення розслідувань щодо скоєних воєнних злочинів на території України.
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Нова президентка Угорщини Каталіна Новак засудила Росію за повномасштабне вторгнення в Україну та підтримала інтеграцію Києва до Європейського Союзу. Відповідну заяву глава держави зробила під час церемонії інавгурації, що відбулася 13 травня.
Зокрема, Каталіна Новак під час інавгурації озвучила позицію Угорщини щодо вторгнення ЗС РФ до України в десяти пунктах.
За її словами, офіційний Будапешт засуджує "путінську" агресію щодо суверенної держави та виступає проти відновлення Радянського Союзу.
Президентка наголосила, що Угорщина хоче миру в сусідніх країнах і не підтримує ведення бойових дій. За словами Новак, Будапешт вимагає провести розслідування щодо скоєних воєнних злочинів в Україні, щоб винних було покарано.
"Ми не нейтральні, ми на стороні безневинних жертв і правди. Ми виконуємо свої зобов'язання в межах ЄС і НАТО, і якщо угорські інтереси того бажають, ми скажемо "ні". Ми за жодних обставин не готові відмовитися від нашого суверенітету, за який ми багато разів боролися, і ми постійно розвиваємо наші сили оборони", — продовжила на церемонії інавгурації Новак і додала, що Угорщина підтримує вступ України в Європейський Союз.
Окрім цього, як запевнила президентка, Будапешт готовий виступити посередником між Києвом і Москвою для врегулювання повномасштабної війни. У своїй промові Новак також заявила, що влада країни й надалі наполягатиме на дотриманні прав угорців, які проживають в Україні.
"Ми готові жертвувати заради миру та не перешкоджатимемо допомозі наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які вимагають від угорців більше жертв, ніж шкоди, яку вони завдають російському агресору", — підсумувала Каталіна Новак під час свого виступу.
Варто зазначити, що 44-річна політикиня стала першою жінкою-президенткою Угорщини та наймолодшою главою держави серед усіх країн Європейського Союзу. На цій посаді Каталіна Новак змінила Яноша Адера, у якого завершилася друга президентська каденція.
До обрання на президентську посаду 44-річна політикиня була заступницею прем'єр-міністра Віктора Орбана в партії "Фідес". Окрім цього, Каталіна Новак працювала на посаді міністра Угорщини в справах сім'ї.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов звинуватив Угорщину в тому, що влада країни знала про повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну, що готується. За його словами, Будапешт також планував забрати частину українських територій.
Також повідомлялося, що Угорщина не підтримуватиме санкції ЄС проти патріарха РПЦ Кирила.