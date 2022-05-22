"Вы не беженцы, вы — наши гости": о чем говорил президент Польши Дуда в Верховной Раде (видео)

Польский лидер отметил, что единство двух стран — Польши и Украины, не смогут нарушить ни враждебно настроенные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении.

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Президент Польши Анджей Дуда, прибывший в Украину сегодня, 22 мая, выступил в Верховной Раде Украины. В числе прочего польский президент выразил полную поддержку Украине перед лицом российской агрессии, и пообещал сделать все возможное для скорейшего вступления Украины в Евросоюз.

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Анджей Дуда стал первым с начала полномасштабного вторжения РФ лидером иностранного государства, лично выступившем в нашей Верховной Раде. В присутствии президента Украины Владимира Зеленского, членов правительства и народных депутатов Дуда прежде всего отметил героизм защитников Мариуполя, чей подвиг навсегда войдет в историю.

Польский президент также раскритиковал некоторых европейских политиков, которые ищут компромисс с Россией на фоне ее вооруженной агрессии. Он перечислил украинские города, в которых оккупанты совершали военные преступления, и ставших символами жестокости российского вторжения.

"После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией невозможно иметь дела, как это было раньше, господа президенты и премьеры", – подчеркнул Дуда.

По его словам, "у свободного мира сейчас лицо Украины", и Польша в дальнейшем будет оказывать солидарность, при этом Дуда предложил в ближайшее время заключить новый договор о дружбе и сотрудничестве. Польский президент убежден, что никто кроме Украины не может принимать решения о ее будущем.

"Никто не сможет нарушить наше единство. Ни враждебно настроенные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", – отметил он.

В конце своего выступления Дуда заявил, что Польша будет оказывать содействие в том, чтобы Украина как можно скорее стала частью ЕС. В связи с этим он обратился к вынужденным переселенцам, назвав их гостями Польши.

"Вы – украинцы. Вы – не беженцы. Вы – наши гости. Мы сделаем все, чтобы Украина стала членом Европейского Союза", — подытожил глава государства.

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Напомним, президент Польши Анджей Дуда 5 мая заявил, что Украина и Польша могут создать единую силу, которая будет способна отражать любую опасность. Выступая перед польским народом президент отметил, что в будущем между Украиной и Польшей фактически не будет границ.

Анджей Дуда 24 марта на саммите НАТО в Брюсселе предложил ввести миротворческую миссию в Украину. По его словам, мир сможет эффективно ответить на военные преступления России, чтобы в дальнейшем отбить охоту у военного руководства РФ поступать в будущем таким же образом.