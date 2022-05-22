"Ви не біженці, ви — наші гості": про що говорив президент Польщі Дуда у Верховній Раді (відео)

Польський лідер зазначив, що єдність двох країн — Польщі та України не зможуть порушити ні вороже налаштовані політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні.

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Президент Польщі Анджей Дуда, який прибув до України сьогодні, 22 травня, виступив у Верховній Раді України. Серед іншого, польський президент висловив повну підтримку Україні перед російською агресією, і пообіцяв зробити все можливе для якнайшвидшого вступу України до Євросоюзу.

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Анджей Дуда став першим з початку повномасштабного вторгнення РФ лідером іноземної держави, який особисто виступив у нашій Верховній Раді. У присутності президента України Володимира Зеленського, членів уряду та народних депутатів Дуда насамперед наголосив на героїзмі захисників Маріуполя, чий подвиг назавжди увійде в історію.

Польський президент також розкритикував деяких європейських політиків, які шукають компроміс із Росією на тлі її збройної агресії. Він перерахував українські міста, в яких окупанти здійснювали воєнні злочини, і які стали символами жорстокості російського вторгнення.

"Після Бучі, Бородянки, Маріуполя з Росією неможливо мати справи, як це було раніше, панове президенти та прем'єри", — наголосив Дуда.

За його словами, "у вільного світу зараз обличчя України", і Польща надалі забезпечуватиме солідарність, при цьому Дуда запропонував найближчим часом укласти новий договір про дружбу та співпрацю. Польський президент переконаний, що ніхто, крім України, не може приймати рішення про її майбутнє.

"Ніхто не зможе порушити нашу єдність. Ні вороже налаштовані політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні", — зазначив він.

Наприкінці свого виступу Дуда заявив, що Польща сприятиме тому, щоб Україна якнайшвидше стала частиною ЄС. У зв'язку із цим він звернувся до вимушених переселенців, назвавши їх гостями Польщі.

"Ви — українці. Ви — не біженці. Ви — наші гості. Ми зробимо все, щоб Україна стала членом Європейського Союзу", — підсумував глава держави.

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Другий фронт. Чи можлива атака Росії на Польщу

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 5 травня заявив, що Україна та Польща можуть створити єдину силу, яка буде здатна відображати будь-яку небезпеку. Виступаючи перед польським народом, президент зазначив, що у майбутньому між Україною та Польщею фактично не буде кордонів.

Анджей Дуда 24 березня на саміті НАТО у Брюсселі запропонував ввести миротворчу місію в Україну. За його словами, світ зможе ефективно відповісти на воєнні злочини Росії, щоб надалі відбити бажання у військового керівництва РФ чинити в майбутньому так само.