Украина может вынужденно пойти на слияние с Польшей, — Янукович

По мнению беглого экс-президента, в стране произошла "настоящая трагедия", а чтобы избежать потери государственности, власти Украины должны перейти к переговорам с Россией.

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Пресс-секретарь беглого президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир на своей странице в Facebook опубликовал статью политика о войне в Украине.

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Янукович считает, что на территории Украины развернулась настоящая трагедия, однако вину за это он возложил на Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также на "лидеров оппозиции" во времена Майдана — Олега Тягнибока, Арсения Яценюка и Виталия Кличко.

По его мнению, Украина рискует потерять государственность, поэтому военно-политическому руководству страны необходимо перейти к переговорам с Российской Федерацией.

"Как ни больно мне сегодня об этом писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом, речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны", — написал Янукович.

Бывший президент Украины выступил с обвинением Польши в территориальных претензиях на западные регионы Украины.

"Польша ведь помнит не только сентябрь 1939-го. Она надежно хранит в памяти и март 1923 года, когда в Париже послы государств Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав Второй Речи Посполитой", — написал беглый президент.

Он также отметил, что нынешнее сближение Украины с Польшей грозит фактическим слиянием двух стран в одну, а западные страны рано или поздно прекратят поставки вооружения Украине, поскольку это негативно скажется на рейтингах лидеров европейских стран.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия хотела через КСУ легализовать Януковича. Процесс легализации, утверждает секретарь СНБО, планировали провести через ОАСК и экс-главу Конституционного суда Александра Тупицкого. И добавил, что власти Украины знали о планах Кремля.

Также мы сообщали, что Печерский суд второй раз за неделю разрешил арест беглого Виктора Януковича. По данным следствия, экс-президент в ущерб суверенитета и неприкосновенности Украины подписал "Харьковские соглашения", которые разрешили Черноморскому флоту РФ в течение 25 лет дислоцироваться в Крыму.