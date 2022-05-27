Україна може вимушено піти на злиття з Польщею, — Янукович

На думку колишнього президента-втікача, в країні сталася "справжня трагедія", а щоб уникнути втрати державності, влада України повинна перейти до переговорів з Росією.

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Прессекретар президента України Віктора Януковича Юрій Кірасир на своїй сторінці у Facebook опублікував статтю політика про війну в Україні.

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Янукович вважає, що на території України розгорнулася справжня трагедія, проте провину за це він поклав на Петра Порошенка та Володимира Зеленського, а також на "лідерів опозиції" за часів Майдану – Олега Тягнибока, Арсенія Яценюка та Віталія Кличка.

На його думку, Україна ризикує втратити державність, тому військово-політичному керівництву країни необхідно перейти до переговорів із Російською Федерацією.

"Як не боляче мені сьогодні про це писати, але державність України перебуває у крайній небезпеці. Їй загрожує повне знищення. При цьому йдеться не тільки про ризик втрати величезних територій на півдні та сході країни", — написав Янукович.

Колишній президент України виступив із звинуваченням Польщі у територіальних претензіях на західні регіони України.

"Польща ж пам'ятає не лише вересень 1939-го. Вона надійно зберігає в пам'яті і березень 1923 року, коли в Парижі посли держав Антанти остаточно включили території Східної Галичини та західної частини Волині до складу Другої Речі Посполитої", — написав президент-утікач.

Він також зазначив, що нинішнє зближення України з Польщею загрожує фактичним злиттям двох країн в одну, а західні країни рано чи пізно припинять постачання озброєння Україні, оскільки це негативно позначиться на рейтингах лідерів європейських країн.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія хотіла через КСУ легалізувати Януковича. Процес легалізації, стверджує секретар РНБО, планували провести через ОАСК та ексглаву Конституційного суду Олександра Тупицького. І додав, що влада України знала про плани Кремля.

Також ми повідомляли, що Печерський суд вдруге за тиждень дозволив арешт Віктора Януковича. За даними слідства, експрезидент на шкоду суверенітету та недоторканності України підписав "Харківські угоди", які дозволили Чорноморському флоту РФ протягом 25 років дислокуватися у Криму.