Рада поддержала введение санкций против патриарха Кирилла и других топ-деятелей РПЦ (фото)

СНБО может запретить российским священникам въезд в Украину, лишит их государственных наград и наложит запрет на проведение торговых операций.

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Во вторник, 31 мая, Верховная Рада Украины поддержала введение санкций в отношении российского патриарха Кирилла и других топ-деятелей РПЦ. Об этом говорится на официальном портале парламента.

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В частности, народные депутаты поддержали постановление №7332, которым Рада обращается к Совету нацбезопасности и обороны Украины о введении персональных санкций в отношении патриарха РПЦ Кирилла и других деятелей православной церкви страны-агрессора.

За соответствующий документ, как сказано на сайте парламента, проголосовали 292 народных депутатов.

По словам нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка, СНБО может ввести персональные санкции против 8 топ-деятелей РПЦ из-за поддержки полномасштабной военной агрессии РФ:

патриарх Московский и всея Руси Кирилл

глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Илларион

замруководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов

митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон

архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим

протоиерей РПЦ, проповедник Артемий Владимиров

митрофорный протоиерей РПЦ Андрей Ткачев

православный богослов, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Алексей Осипов

Постановлением №7332 украинский парламент будет рекомендовать СНБО ввести в отношении выше указанных лиц следующие ограничения:

запрет на въезд в Украину и блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов из Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

лишение государственных наград Украины, а также других форм отличия;

запрет на приобретение земельных участков на территории Украины.

[ + – ] Рада поддержала введение санкций против патриарха РПЦ Кирилла

Напомним, ранее Россия требовала отменить санкции против Москвы в обмен на открытие коридора в Черном море для прохода кораблей с украинским зерном.

Также сообщалось, что страны ЕС рассматирвают возможность заморозки активов патриарха Кирилла. По данным западных журналистов, глава РПЦ был внесен в черный список, в котором числятся сотни российских военных и бизнесменов, поддерживающих войну против Украины.