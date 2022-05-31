Рада підтримала запровадження санкцій проти патріарха Кирила й інших топдіячів РПЦ (фото)

РНБО може заборонити російським священикам в'їзд в Україну, позбавить їх державних нагород і заборонить проведення торгових операцій.

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У вівторок, 31 травня, Верховна Рада України підтримала запровадження санкцій проти російського патріарха Кирила й інших топдіячів РПЦ. Про це йдеться на офіційному порталі парламенту.

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Зокрема, народні депутати підтримали постанову №7332, якою Рада звертається до Ради нацбезпеки й оборони України щодо запровадження персональних санкцій проти патріарха РПЦ Кирила й інших діячів православної церкви країни-агресора.

За відповідний документ, як сказано на сайті парламенту, проголосували 292 народні депутати.

За словами нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка, РНБО може запровадити персональні санкції проти 8 топдіячів РПЦ через підтримку повномасштабної військової агресії РФ:

патріарх Московський та всієї Русі Кирило;

глава відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон;

заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов;

митрополит Псковський та Порохівський РПЦ Тихон;

архієпископ Сиктивкарський та Комі-Зирянський Питирим;

протоієрей РПЦ, проповідник Артемій Володимиров;

митрофорний протоієрей РПЦ Андрій Ткачов;

православний богослов, заслужений професор Московської православної духовної академії та семінарії РПЦ Олексій Осипов.

Постановою №7332 український парламент рекомендуватиме РНБО ввести проти вище зазначених осіб такі обмеження:

заборона на в'їзд в Україну та блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися майном, що належить їй;

обмеження торгових операцій;

обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України;

запобігання виведенню капіталів з України;

призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

позбавлення державних нагород України, а також інших форм відзнаки;

заборону придбання земельних ділянок на території України.

[ + – ] Рада підтримала запровадження санкцій проти патріарха РПЦ Кирила

Нагадаємо, раніше Росія вимагала скасувати санкції проти Москви в обмін на відкриття коридору в Чорному морі для проходу кораблів з українським зерном.

Також повідомлялося, що країни ЄС розглядають можливість заморожування активів патріарха Кирила. За даними західних журналістів, глава РПЦ був внесений до чорного списку, до якого вже внесено сотні російських військових і бізнесменів, які підтримують війну проти України.