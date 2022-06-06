В Раде хотят наказывать торговцев, завышающих цены: кого посадят в тюрьму

За неоправданное повышение стоимости социально значимым товаров предлагается лишать свободы на срок до 7 лет. Идея принадлежит "слуге народа", которого подозревали в получении более 1,5 млн гривен взятки.

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Украинские народные депутаты хотят лишать свободы торговцев, которые сознательно завышают цены на социально значимые товары. Об этом говорится в законопроекте №7425.

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Инициатором документа стал "слуга народа" Сергей Кузьминых. В январе 2022 года этот политик получил подозрение в получении более 1,5 млн гривен неправомерной выгоды.

В законопроекте говорится об уголовной ответственности за нарушение формирования цен и тарифов на социально значимые товары и товары военного назначения.

Социально значимые товары

За спекуляцию ценами на социально значимые товары наказание подразумевается в виде 3-5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и с конфискацией имущества.

Если продавец повторно совершил спекуляцию цен, по предварительному сговору группой лиц, либо должностным лицом с использованием служебного положения — лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

[ + – ] Стоимость товаров не может превышать более чем в 1,2 раза уровень, установленный Кабмином

Стоимость товаров, согласно документу, в этом случае должна превысить более чем в 1,2 раза уровень цены, определенный Кабинетом Министров Украины на такой товар.

К социально значимым товарам относятся: мука пшеничная, макаронные изделия, батон, хлеб, крупа гречневая и овсяная, свинина, говядина, птица (тушка куриная), молоко, масло сливочное, сметана, яйца куриные, масло подсолнечное, сахар, белокочанная капуста, репчатый лук, буряк морковь и картофель.

В эту же категорию попадают этанол (раствор 96%), нестероидные противовоспалительные лекарственные средства и антибактериальные лекарственные средства, произведенные в Украине, бензин А-92 и А-95), дизельное топливо и автогаз.

Товары военного назначения

Товары военного назначения — это товары, которые закупаются за счет госбюджета для нужд ВСУ и других законных воинских формирований. Незаконное приобретение и продажа товаров этой категории наказывается штрафом от 3 до 5 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы до 4 лет.

Действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, либо должностным лицом с использованием служебного положения, либо в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Эти же действия, совершенные в условиях военного положения наказываются лишением свободы от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет и конфискацией имущества.

К товарам военного назначения относятся: бронежилеты, пластины для бронежилетов, защитные шлемы, вещевое имущество и прочая экипировка (кроме оружия), закупленные централизовано на деньги из госбюджета товары для военных нужд.

Обоснование

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в условиях войны украинские власти должны обеспечивать ценовую стабильность на социально значимые группы товаров

"Особенно жестко государство должно реагировать на необоснованное повышение цен на указанную категорию товаров во время режима военного положения. Нормы действующего законодательства слишком мягкие к правонарушителям, наказание не соответствует тяжести совершенного преступления", – сказано в документе.

Авторы законопроекта констатируют, что не менее масштабное правонарушение – это хищение и дальнейший сбыт в торговых сетях или на рынках, продукции военного назначения.

Напомним, что Нацбанк Украины 2 июня решил повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых. Чиновники думают, что это поможет защитить гривневые доходы и сбережения украинцев.

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