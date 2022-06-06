У Раді хочуть карати торговців, які завищують ціни: кого посадять у в'язницю

За невиправдане підвищення вартості соціально значущих товарів пропонують позбавляти волі терміном до 7 років. Ідея належить "слузі народу", якого підозрювали в отриманні понад 1,5 млн гривень хабаря.

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Українські народні депутати хочуть позбавляти волі торговців, котрі свідомо завищують ціни на соціально значущі товари. Про це йдеться у законопроєкті № 7425.

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Ініціатором документа став "слуга народу" Сергій Кузьміних. У січні 2022 року цей політик отримав підозру в отриманні понад 1,5 млн гривень неправомірної вигоди.

У законопроєкті йдеться про кримінальну відповідальність за порушення формування цін та тарифів на соціально значущі товари та товари військового призначення.

Соціально значущі товари

За спекуляцію цінами на соціально значущі товари покарання може сягати 3-5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Якщо продавець повторно здійснив спекуляцію цін за попередньою змовою групою осіб або посадовою особою з використанням службового положення — позбавленням волі на термін від 5 до 7 років.

[ + – ] Вартість товарів не може перевищувати більш ніж у 1,2 рази рівень, встановлений Кабміном

Вартість товарів, згідно з документом, у цьому випадку має перевищити більш ніж у 1,2 раза рівень ціни, визначений Кабінетом Міністрів України на такий товар.

До соціально значущих товарів належать: борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана і вівсяна, свинина, яловичина, птиця (тушка куряча), молоко, вершкове масло, сметана, яйця курячі, олія соняшникова, цукор, білокачанна капуста, цибуля, буряк морква та картопля.

У цю ж категорію потрапляють етанол (розчин 96%), нестероїдні протизапальні лікарські засоби та антибактеріальні лікарські засоби, вироблені в Україні, бензин А-92 та А-95, дизельне паливо та автогаз.

Товари військового призначення

Товари військового призначення — це товари, які закуповують коштом держбюджету для потреб ЗСУ та інших законних військових формувань. Незаконне придбання та продаж товарів цієї категорії карається штрафом від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до 4 років.

Дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або посадовою особою з використанням службового положення, або у великому розмірі караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Ці ж дії, скоєні за умов воєнного стану караються позбавленням волі від 7 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 5 років і конфіскацією майна.

До товарів військового призначення належать: бронежилети, пластини для бронежилетів, захисні шоломи, речове майно та інше екіпірування (крім зброї), закуплені централізовано на гроші з держбюджету товари для військових потреб.

Обґрунтування

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що в умовах війни українська влада має забезпечувати цінову стабільність на соціально значущі групи товарів.

"Особливо жорстко держава має реагувати на необґрунтоване підвищення цін на вказану категорію товарів під час режиму воєнного стану. Норми чинного законодавства надто м'які до правопорушників, покарання не відповідає тяжкості скоєного злочину", — йдеться в документі.

Автори законопроєкту констатують, що не менш масштабне правопорушення — це розкрадання та подальший збут у торгових мережах або на ринках продукції військового призначення.

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