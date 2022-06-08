"Все опозорили": Данилов раскритиковал дипломатов за провал Будапештского меморандума

Подписантам соглашения, по словам секретаря СНБО, нужно было тщательно работать, чтобы документ был защищен с юридической точки зрения.

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Дипломаты, которые в 1994 году участвовали при заключении невыгодного для Украины Будапештского меморандума, сейчас предлагают дипведомствам свои услуги. Такое заявление в эфире национального телемарафона сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, сначала подписантами Будапештского меморандума выступали несколько стран, к которым через время присоединился Китай.

Данилов подчеркнул, что от Поднебесной Украина точно не получила никакой помощи в условиях полномасштабного вторжения ВС РФ, а дипломатам, которые участвовали в заключении документа, необходимо было тщательно работать, чтобы соглашение было защищено с юридической точки зрения.

Помимо этого секретарь СНБО назвал Будапештский меморандум "позором 1994 года", а вину за его подписание возложил на украинских дипломатов.

"Меня удивляет, что дипломаты, которые в 1994 году все это опозорили, сейчас ходят и что-то предлагают. После того позора 1994 года, я бы на их месте прекратил появляться на глаза нашему обществу. А они имеют наглость дальше продолжать предлагать свои услуги", — подытожил Данилов в эфире телемарафона.

Будапештский меморандум — соглашение, которое было подписано в декабре 1994 года представителями Украины, России, США и Великобритании. Документ предусматривал ряд гарантий Киеву из-за приобретения неядерного статуса. Страны-подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также воздержались от применения военной силы в отношении нашей страны. В случае, если Киев столкнется с актом агрессии — США, Великобритания и Россия должны были добиваться немедленных действий со стороны Совбеза ООН. Кроме этого, Будапештский меморандум запрещал применять ядерное оружие против Украины.

За несколько дней до полномасштабного вторжения ВС РФ президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, раскритиковал Будапештский меморандум и заявил, что это соглашение не работает. Глава государства также заявил, что планирует созвать гарантов документа.

Также сообщалось, что в 2022 году первый президент Украины предлагал подписать новый Будапештский меморандум.