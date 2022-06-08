"Все зганьбили": Данілов розкритикував дипломатів за провал Будапештського меморандуму

Підписантам угоди, за словами секретаря РНБО, потрібно було старанно працювати, щоб документ мав захист із юридичного погляду.

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Дипломати, які у 1994 році брали участь під час укладання невигідного для України Будапештського меморандуму, зараз пропонують дипвідомствам свої послуги. Таку заяву в ефірі національного телемарафону зробив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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За його словами, спочатку підписантами Будапештського меморандуму виступало кілька країн, до яких через якийсь час приєднався Китай.

Данілов наголосив, що від Піднебесної Україна точно не отримала жодної допомоги в умовах повномасштабного вторгнення ЗС РФ, а дипломатам, які брали участь в укладанні документа, необхідно було старанно працювати, щоб угода мала захист із юридичного погляду.

Крім цього, секретар РНБО назвав Будапештський меморандум "ганьбою 1994 року", а провину за його підписання поклав на українських дипломатів.

"Мене дивує, що дипломати, які у 1994 році все це зганьбили, зараз ходять і щось пропонують. Після тієї ганьби 1994 року, я б на їхньому місці припинив з'являтися на очі нашому суспільству. А вони мають нахабство далі продовжувати пропонувати свої послуги", — підсумував Данілов в ефірі телемарафону.

Будапештський меморандум — угода, підписана у грудні 1994 року представниками України, Росії, США та Великобританії. Документ передбачав низку гарантій Києву через набуття неядерного статусу. Країни-підписанти зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та наявні кордони України, а також утрималися від застосування військової сили щодо нашої країни. У випадку, якщо Київ зіткнеться з актом агресії, — США, Великобританія та Росія мали добиватися негайних дій з боку Ради безпеки ООН. Окрім цього, Будапештський меморандум забороняв застосовувати ядерну зброю проти України.

За кілька днів до повномасштабного вторгнення ЗС РФ президент Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції безпеки, розкритикував Будапештський меморандум і заявив, що ця угода не працює. Глава держави також заявив, що планує скликати гарантів документа.

Також повідомляли, що у 2022 році перший президент України пропонував підписати новий Будапештський меморандум.