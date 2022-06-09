"Спасибо ВС РФ за освобождение": росСМИ опубликовали новое видео с мэром Святогорска

По словам Владимира Бандуры, российские военнослужащие проявили "отвагу и профессионализм" при оккупации города и Святогорской Лавры.

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Мэр Святогорска Владимир Бандура, которого подозревают в госизмене, поблагодарил ВС РФ за оккупацию прифронтового населенного пункта. Новое видеообращение с городским головой опубликовали российские СМИ.

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В частности, мэр Святогорска, в отношении которого Госбюро расследований начало уголовное производство по статье "Государственная измена", на камеру поблагодарил оккупационную армию РФ за сохранение объектов инфраструктуры в прифронтовом городе.

По словам обвиняемого чиновника, в результате оккупации города Святогорска Лавра не пострадали.

"Хочу поблагодарить за профессионализм, за отвагу и за то, что будет мир на нашем Донбассе. И за сохранения духовного центра нашего Донбасса. Спасибо! В ходе наступательной операции ВС РФ город Святогорск и Святогорская Лавра не пострадали", — заявил Владимир Бандура в ходе видеообращения, которое было опубликовано российскими СМИ.

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Напомним, 7 июня пресс-служба Министерства обороны России сообщила о полной оккупации Святогорска. Российские военные также запустили дрон над прифронтовым городом, чтобы показать последствия боевых действий.

В этот же день подконтрольный МО РФ телеканал "Звезда" обнародовал видеообращение мэра Святогорска Владимира Бандуры, который на камеру обвинил украинских военнослужащих в совершении военных преступлений на территории Святогорской Лавры.

8 июня Госбюро расследований, комментируя видеообращение Владимира Бандуры, сообщило, что в отношении мэра Святогорска начато уголовное производство по факту возможной государственной измены и сотрудничества с ВС РФ.