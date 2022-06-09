RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика Російсько-українська війна Битва за Донбас

"Дякую ЗС РФ за звільнення": росЗМІ опублікували нове відео з мером Святогірська

4837
Володимир Бандура відеозвернення Святогірськ держзрада окупанти ЗС РФ вторгнення
Мер Святогірська Володимир Бандура подякував ЗС РФ за "звільнення" міста

За словами Володимира Бандури, російські військовослужбовці виявили "відвагу та професіоналізм" під час окупації міста та Святогірської Лаври.

Мер Святогірська Володимир Бандура, якого підозрюють у держзраді, подякував ЗС РФ за окупацію прифронтового населеного пункту. Нове відеозвернення з міським головою опублікували російські ЗМІ.

Зокрема, мер Святогірська, щодо якого Держбюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за статтею "Державна зрада", на камеру подякував окупаційній армії РФ за збереження об'єктів інфраструктури в прифронтовому місті.

За словами обвинуваченого чиновника, через окупацію міста Святогірська Лавра не постраждали.

"Хочу подякувати за професіоналізм, за відвагу та за те, що буде мир на нашому Донбасі. І за збереження духовного центру нашого Донбасу. Дякую! У процесі наступальної операції ЗС РФ місто Святогірськ і Святогірська Лавра не постраждали", — заявив Володимир Бандура в процесі відеозвернення, яке було опубліковано російськими ЗМІ.

Мер Святогірська Володимир Бандура подякував ЗС РФ за "звільнення" міста

Нагадаємо, 7 червня пресслужба Міністерства оборони Росії повідомила про повну окупацію Святогірська. Російські військові також запустили дрон над містом прифронтовим, щоб показати наслідки бойових дій.

Цього ж дня підконтрольний МО РФ телеканал "Зірка" оприлюднив відеозвернення мера Святогірська Володимира Бандури, який на камеру звинуватив українських військовослужбовців у скоєнні воєнних злочинів на території Святогірської Лаври.

8 червня Держбюро розслідувань, коментуючи відеозвернення Володимира Бандури, повідомило, що стосовно мера Святогірська розпочато кримінальне провадження за фактом можливої державної зради та співпраці із ЗС РФ.