"Дякую ЗС РФ за звільнення": росЗМІ опублікували нове відео з мером Святогірська

За словами Володимира Бандури, російські військовослужбовці виявили "відвагу та професіоналізм" під час окупації міста та Святогірської Лаври.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Мер Святогірська Володимир Бандура, якого підозрюють у держзраді, подякував ЗС РФ за окупацію прифронтового населеного пункту. Нове відеозвернення з міським головою опублікували російські ЗМІ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Зокрема, мер Святогірська, щодо якого Держбюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за статтею "Державна зрада", на камеру подякував окупаційній армії РФ за збереження об'єктів інфраструктури в прифронтовому місті.

За словами обвинуваченого чиновника, через окупацію міста Святогірська Лавра не постраждали.

"Хочу подякувати за професіоналізм, за відвагу та за те, що буде мир на нашому Донбасі. І за збереження духовного центру нашого Донбасу. Дякую! У процесі наступальної операції ЗС РФ місто Святогірськ і Святогірська Лавра не постраждали", — заявив Володимир Бандура в процесі відеозвернення, яке було опубліковано російськими ЗМІ.

[ + – ] Мер Святогірська Володимир Бандура подякував ЗС РФ за "звільнення" міста

Нагадаємо, 7 червня пресслужба Міністерства оборони Росії повідомила про повну окупацію Святогірська. Російські військові також запустили дрон над містом прифронтовим, щоб показати наслідки бойових дій.

Цього ж дня підконтрольний МО РФ телеканал "Зірка" оприлюднив відеозвернення мера Святогірська Володимира Бандури, який на камеру звинуватив українських військовослужбовців у скоєнні воєнних злочинів на території Святогірської Лаври.

8 червня Держбюро розслідувань, коментуючи відеозвернення Володимира Бандури, повідомило, що стосовно мера Святогірська розпочато кримінальне провадження за фактом можливої державної зради та співпраці із ЗС РФ.