Пушилин назначил коллаборанта Владимира Бандуру на должность главы Святогорска (фото)

Чиновник, по словам главаря боевиков, ждал оккупации Святогорска и прихода подразделений ВС РФ, но был вынужден скрывать свою пророссийскую позицию.

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Мэр-коллаборант Святогорска Владимир Бандура занял должность "главы администрации" оккупированного города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин.

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По его словам, он на протяжении долгого времени поддерживал связь с Владимиром Бандурой.

Мэр Святогорска, как утверждает Пушилин, ждал оккупации населенного пункта и прихода подразделений ВС РФ.

"Жители Святогорска на себе испытали террористическое поведение украинских боевиков. Об этом мне известно от мэра города Владимира Бандуры. По понятным причинам он вынужден был скрывать свою позицию — стояла задача уберечь людей. В сложное время Владимир Владимирович не покинул свой пост, его уважают и поддерживают жители", — продолжил Пушилин и заявил, что предложил мэру-коллаборанту занять должность "главы администрации" оккупированного Святогорска.

Главарь боевиков также заявил, что сейчас стоит задача наладить мирную жизнь на неподконтрольных Украине территориях, а также организовать прием заявок на выплату пенсий и пособий в российских рублях.

Подытоживая, Денис Пушилин заявил, что Святогорская Лавра после масштабных боевых действий требует ремонта.

[ + – ] Мэр Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону боевиков "ДНР"

Напомним, 7 июня Минобороны РФ сообщило о захвате Святогорска и опубликовало видео с мэром населенного пункта Владимира Бандурой, который на камеру обвинил украинских военнослужащих в совершении военных преступлений, а также в поджоге Всехсвятского скита.

8 июня Госбюро расследований начало уголовное производство в отношении Владимира Бандуры, которого подозревают в совершении государственной измены. На следующий день, 9 июня, росСМИ опубликовали новое видеообращение мэра Святогорска, в котором он поблагодарил ВС РФ за оккупацию города и сохранение объектов инфраструктуры.