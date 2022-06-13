Пушилін призначив колаборанта Володимира Бандуру на посаду голови Святогірська (фото)

Чиновник, за словами ватажка бойовиків, чекав на окупацію Святогірська та приходу підрозділів ЗС РФ, але був змушений приховувати свою проросійську позицію.

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Мер-колаборант Святогірська Володимир Бандура обійняв посаду "глави адміністрації" окупованого міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив ватажок бойовиків ДНР Денис Пушилін.

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За його словами, він упродовж тривалого часу підтримував зв'язок із Володимиром Бандурою.

Мер Святогірська, як стверджує Пушилін, чекав на окупацію населеного пункту та приходу підрозділів ЗС РФ.

"Мешканці Святогірська на собі випробували терористичну поведінку українських бойовиків. Про це мені відомо від мера міста Володимира Бандури. Зі зрозумілих причин він змушений був приховувати свою позицію — стояло завдання вберегти людей. У складний час Володимир Володимирович не залишив свою посаду, його поважають і підтримують жителі", — продовжив Пушилін і заявив, що запропонував меру-колаборанту обійняти посаду "глави адміністрації" окупованого Святогірська.

Ватажок бойовиків також заявив, що зараз стоїть завдання налагодити мирне життя на непідконтрольних Україні територіях, а також організувати прийом заявок на виплату пенсій і допомоги у російських рублях.

Підсумовуючи, Денис Пушилін заявив, що Святогірська Лавра після масштабних бойових дій потребує ремонту.

[ + – ] Мер Святогірська Володимир Бандура перейшов на бік бойовиків "ДНР"

Нагадаємо, 7 червня Міноборони РФ повідомило про захоплення Святогірська й опублікувало відео з мером населеного пункту Володимира Бандурою, який на камеру звинуватив українських військовослужбовців у скоєнні воєнних злочинів, а також у підпалі Всехсвятського скита.

8 червня Держбюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо Володимира Бандури, якого підозрюють у скоєнні державної зради. Наступного дня, 9 червня, росЗМІ опублікували новий відеозвернення мера Святогірська, в якому він подякував ЗС РФ за окупацію міста та збереження об'єктів інфраструктури.