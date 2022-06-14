У Путина обвинили ВСУ в осуществлении "варварских" обстрелов Донбасса

Решение о направлении дополнительных российских войск на восток Украины, как утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будет принимать Минобороны России.

Украинские военнослужащие усилили "варварские" обстрелы объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В частности, он решил прокомментировать обстрелы рынка в Киевском районе Донецка и медицинских учреждений, которые были осуществлены в понедельник, 13 июня. Оккупационная администрация ответственность за атаку на объекты гражданской инфраструктуры возложила на украинскую армию.

По словам Пескова, подразделения ВСУ усилили "варварские" обстрелы Донбасса, но с вопросом предоставления дополнительной военной силы боевикам "Л/ДНР" необходимо обращаться в Министерство обороны России.

"Главной и основной задачей специальной военной операции (полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину — ред.) является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке, поэтому да, возникают дополнительные, мы видим, совершенно варварские обстрелы гражданских объектов, варварские. Мы в последние дни были свидетелями идентификации этих обстрелов, дальше вопрос к нашим военным", — продолжил пресс-секретарь Владимира Путина.

На уточняющий вопрос о том, будет ли Россия направлять дополнительные войска на Донбасс на фоне просьбы главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, Песков заявил, что эта процедура может привести к продлению полномасштабной войны, и решением этого вопроса может заниматься исключительно Минобороны РФ.

Напомним, 13 июня неподконтрольный Украине Донецк интенсивно обстреливали из тяжелого вооружения. Прилеты снарядов были зафиксированы в Куйбышевском, Буденновском и Киевском районах, а жертвами обстрелов стали, как минимум, четыре человека. Оккупационная администрация ответственность за атаку возложила на украинскую армию.

Жители Донецка, в свою очередь, утверждают, что взрывы раздавались через несколько секунд после вылета снарядов. Пользователи соцсетей также отмечают, что минометные снаряды прилетали на Майский рынок, который расположен почти в 20 километрах от позиций ВСУ, а максимальная дальность применения минометов составляет 9 км.

После интенсивных обстрелов Донецка главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин попросил дополнительной военной помощи у России.

Также сообщалось, что украинской армии удалось освободить три села в Донецкой области и оттеснить линию фронта на 15 километров.