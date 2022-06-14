У Путіна звинуватили ЗСУ в здійсненні "варварських" обстрілів Донбасу

Рішення про направлення додаткових російських військ на схід України, як стверджує прессекретар президента Дмитро Пєсков, ухвалюватиме Міноборони Росії.

Українські військовослужбовці посилили "варварський" обстріл об'єктів цивільної інфраструктури на Донбасі. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

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Зокрема, він вирішив прокоментувати обстріл ринку в Київському районі Донецька та медичних установ, які були здійснені в понеділок, 13 червня. Окупаційна адміністрація відповідальність за атаку на об'єкти цивільної інфраструктури поклала на українську армію.

За словами Пєскова, підрозділи ЗСУ посилили "варварські" обстріли Донбасу, але з питанням надання додаткової військової сили бойовикам "Л/ДНР" необхідно звертатися до Міністерства оборони Росії.

"Головним і основним завданням спеціальної військової операції (повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну — ред.) є забезпечення безпеки та захист людей у Луганську та Донецьку, тому так, виникають додаткові, ми бачимо, абсолютно варварські обстріли цивільних об'єктів, варварські. Ми в останні дні були свідками ідентифікації цих обстрілів, далі питання до наших військових", — продовжив прессекретар Володимира Путіна.

На уточнювальне запитання про те, чи Росія направлятиме додаткові війська на Донбас на фоні прохання ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна, Пєсков заявив, що ця процедура може призвести до продовження повномасштабної війни, і вирішенням цього питання може займатися виключно Міноборони РФ.

Нагадаємо, 13 червня непідконтрольний Україні Донецьк інтенсивно обстрілювали з тяжкого озброєння. Прильоти снарядів були зафіксовані в Куйбишівському, Будьонівському та Київському районах, а жертвами обстрілів стали щонайменше чотири особи. Окупаційна адміністрація відповідальність за атаку поклала на українську армію.

Мешканці Донецька, у свою чергу, стверджують, що вибухи лунали за кілька секунд після вильоту снарядів. Користувачі соцмереж також відзначають, що мінометні снаряди прилітали на Травневий ринок, який розташований майже за 20 кілометрів від позицій ЗСУ, а максимальна дальність застосування мінометів становить 9 км.

Після інтенсивного обстрілу Донецька ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін попросив додаткової військової допомоги в Росії.

Також повідомлялося, що українській армії вдалося звільнити три села на Донеччині та відтіснити лінію фронту на 15 кілометрів.