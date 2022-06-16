Офис генпрокурора просит Испанию экстрадировать Анатолия Шария в Украину

В ведомстве рассказали, что Киевский суд определил подозреваемому в государственной измене блогеру меру пресечения в виде содержания под стражей заочно, а в мае было направлено прошение об его экстрадиции из Испании в Украину.

Украина просит экстрадировать из Испании подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария. Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора изданию "Украинские новости".

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В ведомстве сообщили, что запрос на передачу Шария Украине для привлечения его к уголовной ответственности был отправлен 18 мая. Также известно, что досудебное расследование по уголовному производству по подозрению в государственной измене осуществляется следователями СБУ. А Соломенский районный суд Киева определением от 12 марта избрал Шарию меру пресечения в виде содержания под стражей заочно.

Напомним, 5 мая стало известно, что в Испании задержали Анатолия Шария. Вскоре блогера отпустили под расписку о невыезде.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что публичные высказывания политиков и чиновник в адрес Шария могут помешать его дальнейшей экстрадиции на родину. По ее словам, адвокаты блогера будут убеждать испанский суд в политическом преследовании своего подзащитного.

Кроме того, Венедиктова заявила, что экстрадиция Анатолия Шария из Испании может затянуться на год. По ее словам, сейчас обвиняемый в государственной измене находится в статусе экстрадиционного ареста и выдачи Киеву.

16 июня Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность "Партии Шария". Теперь все имущество пророссийской партии должно перейти в собственность государства.