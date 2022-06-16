Офіс генпрокурора просить Іспанію екстрадувати Анатолія Шарія в Україну

У відомстві розповіли, що Київський суд призначив підозрюваному в державній зраді блогеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою заочно, а в травні було направлено прохання про його екстрадицію з Іспанії в Україну.

Україна просить екстрадувати з Іспанії підозрюваного в державній зраді блогера Анатолія Шарія. Про це розповіли в Офісі генерального прокурора "Українським новинам".

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У відомстві повідомили, що запит на передачу Шарія Україні для притягнення його до кримінальної відповідальності було надіслано 18 травня. Також відомо, що досудове розслідування за кримінальним провадженням за підозрою в державній зраді здійснюється слідчими СБУ. А Солом'янський районний суд Києва ухвалою від 12 березня обрав Шарію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно.

Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що в Іспанії затримали Анатолія Шарія. Незабаром блогера відпустили під розписку про невиїзд.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що публічні висловлювання політиків і чиновників на адресу Шарія можуть завадити його подальшій екстрадиції на батьківщину. За її словами, адвокати блогера переконуватимуть іспанський суд у політичному переслідуванні свого підзахисного.

Крім того, Венедіктова заявила, що екстрадиція Анатолія Шарія з Іспанії може затягнутися на рік. За її словами, зараз обвинувачений у державній зраді перебуває в статусі екстрадиційного арешту та видачі Києву.

16 червня Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність "Партії Шарія". Тепер усе майно проросійської партії має перейти у власність держави.