"Переобуться" Макрону не дадут: блестящая победа украинской дипломатии, — эксперт

По словам Андрея Пионтковского, Зеленский навсегда закрыл тему территориальных уступок РФ. Кремль больше не сможет давить на Украину посредством коррумпированных западных чиновников.

Живущий в США российский ученый и журналист Андрей Пионтковский, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский навсегда закрыл тему переговоров с РФ, предусматривающих некие территориальные уступки Москве. Пионтковский высказался о речи президента Украины Владимира Зеленского после встречи с представителями западных стран: Эмманюэлем Макроном, Олафом Шольцем и Марио Драги. Об этом сообщается на канале Фейгин-Live.

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По словам Пионтковского, это было довольно продолжительное выступление Зеленского о преступлениях российской военщины, об опасности для мира и, среди прочего, о выдвигаемых некоторыми государствами предложения перемирия.

Эксперт отметил, что совершенно очевидно, что никакого мира нет, потому что этого категорически не желает Москва.

"Он закрыл эту тему полностью, блестяще, навсегда", — сказал Пионтковский.

Журналист добавил, что Кремль больше не сможет давить на украинское руководство посредством коррумпированных западных чиновников и упомянул также о том, что представителям западных показали результаты деятельности российской армии в Ирпене.

[ + – ] О территориальных уступках с 10:11

"В Парижах не понимали степень ожесточенности украинского общества"

"Это не сентиментальные люди, которые были бы потрясены ужасом всех этих зверств. Нет, я думаю, они же сопровождались большой группой украинцев, и Макрон, как политическое животное, хитрейшее, понял настроения украинцев", — сказал Пионтковский, добавив, что президент Франции не посмел произнести свои прежние заявления о том, что Россию нельзя унижать и нужно договариваться.

"Они не понимали у себя там в Парижах степень ожесточенности украинского общества, в том числе и связанную с этими военными преступлениями на оккупированных территориях. Украинцы никогда этого не простят", — отметил эксперт, добавив, что тезисы о том, что Украине нужно пойти на территориальные уступки, чтобы позволить Путину спасти лицо, больше звучать не будут.

"Макрон повторял формулу Остина, теперь второй раз перевернуться ему уже никто не позволит. Блестящая победа украинской дипломатии", — сказал Пионтковский, упомянув о министре обороны США Ллойде Остине, который высказывается за поставки такого объема вооружений Украине, который бы позволил нанести РФ военное поражение.

Черчилль XXI века

Также эксперт отметил роль президента Зеленского.

"Поднялся до уровня Черчилля XXI века, не я о нем так сказал, так сказали англичане. Они имеют на это право. Они переживают историческую молодость. Для них Украина 2022, один на один сражающаяся с Гитлером, — это Англия 40-го года, их finest hour", — пояснил Пионтковский.

Андрей Пионтковский

Российский ученый, журналист и политический деятель, в феврале 2016 года уехал из России из-за преследования властей после того, как в его статье "Бомба, готовая взорваться", размещенной на сайте "Эхо Москвы", прокуратура нашла признаки экстремизма.

Напомним, что, по заявлениям Макрона, Украине придется договариваться с Путиным. Находясь с визитом в Румынии, французский президент сказал, что все равно по окончании боевых действий украинскому руководству придется сесть за стол переговоров с РФ.

Ранее Фокус сообщал, что Шольц, Макрон и Драги прибыли в Киев спецпоездом. После посещения базы НАТО в Румынии лидеры трех стран — Германии, Франции и Италии — с неофициальным визитом посетили Украину.