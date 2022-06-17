Перевзутися Макрону не дозволять: блискуча перемога української дипломатії, — експерт

За словами Андрія Піонтковського, Зеленський назавжди закрив тему територіальних поступок РФ. Кремль більше не зможе тиснути на Україну за допомогою корумпованих західних чиновників.

Російський учений і журналіст Андрій Піонтковський, який живе в США, заявив, що президент України Володимир Зеленський назавжди закрив тему переговорів з РФ, що передбачають деякі територіальні поступки Москві. Піонтковський висловився про промову президента України Володимира Зеленського після зустрічі з представниками західних країн: Емманюелем Макроном, Олафом Шольцем і Маріо Драґі. Про це повідомляється на каналі Фейгин-Live.

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За його Піонтковським, це був досить тривалий виступ Зеленського про злочини російської воєнщини, про небезпеку для миру та, серед іншого, про пропозиції перемир'я, що висуваються деякими державами.

Експерт зазначив, що абсолютно очевидно, що жодного мирк немає, тому що цього категорично не бажає Москва.

"Він закрив цю тему повністю, блискуче, назавжди", — сказав Піонтковський.

Журналіст додав, що Кремль більше не зможе тиснути на українське керівництво за допомогою корумпованих західних чиновників і згадав також, що представники західних показали результати діяльності російської армії в Ірпені.

[ + – ] Про територіальні поступки з 10:11

"У Парижах не розуміли ступінь запеклості українського суспільства"

"Це не сентиментальні люди, які були б вражені жахом усіх цих звірств. Ні, я думаю, вони ж супроводжувалися великою групою українців, і Макрон, як політична тварина, найхитріша, зрозумів настрої українців", — сказав Піонтковський, додавши, що президент Франції не наважився вимовити свої колишні заяви про те, що Росію не можна принижувати і треба домовлятися.

"Вони не розуміли у себе там у Парижах ступінь запеклості українського суспільства, зокрема й пов'язану з цими воєнними злочинами на окупованих територіях. Українці ніколи цього не вибачать", — зазначив експерт, додавши, що тези про те, що Україні треба піти на територіальні поступки, щоб дозволити Путіну врятувати обличчя, більше не звучатимуть.

"Макрон повторював формулу Остіна, тепер вдруге перевернутися йому вже ніхто не дозволить. Блискуча перемога української дипломатії", — сказав Піонтковський, згадавши про міністра оборони США Ллойда Остіна, який висловлюється за постачання такого обсягу озброєнь Україні, який дозволив би завдати РФ військової поразки.

Черчилль XXI століття

Також експерт наголосив на ролі президента Зеленського.

"Піднявся до рівня Черчилля XXI століття, не я про нього так сказав, так сказали англійці. Вони мають на це право. Вони переживають історичну молодість. Для них Україна 2022, яка віч-на-віч бореться з Гітлером, — це Англія 40-го року, їхній finest hour", — пояснив Піонтковський.

Андрій Піонтковський

Російський вчений, журналіст і політичний діяч, у лютому 2016 року виїхав із Росії через переслідування влади після того, як у його статті "Бомба, готова вибухнути", розміщеній на сайті "Эхо Москвы", прокуратура знайшла ознаки екстремізму.

Нагадаємо, що, за заявами Макрона, Україні доведеться домовлятися з Путіним. Перебуваючи з візитом у Румунії, французький президент сказав, що все одно після закінчення бойових дій українському керівництву доведеться сісти за стіл переговорів з РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що Шольц, Макрон і Драґі прибули в Київ спецпотягом. Після відвідання бази НАТО в Румунії лідери трьох країн Німеччини, Франції та Італії з неофіційним візитом відвідали Україну.