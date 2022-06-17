Моя отставка могла сыграть роль во вторжении РФ в Украину, — Меркель

Экс-канцлер признала, что к концу своей каденции не смогла многое сделать в переговорах с Путиным. Также она считает, что вторжению могли способствовать потрясения на Западе, такие как вывод войск США из Афганистана или выборы во Франции.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что ее отставка могла сыграть роль во вторжении России в Украину. Об этом пишет немецкое издание Focus со ссылкой на последнее интервью Ангелы Меркель.

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По ее словам, в прошлом году она пыталась поговорить с Путиным по поводу европейской безопасности. Причиной провала она также считает потрясения на Западе, такие как вывод войск из Афганистана или выборы во Франции.

"Моя отставка, вероятно, могла сыграть роль в этом, так же, как и выборы во Франции, вывод войск США из Афганистана или провал в имплементации Минских соглашений", — отмечает Меркель и добавляет, что не исключает того, что Путин мог ждать пока она уйдет в отставку.

В то же время, бывшый канцлер Германии признала, что к концу своей каденции не смогла многое сделать в переговорах с Путиным: "Было понятно, что я не буду на должности долго, и поэтому я просто вынуждена констатировать, что разные попытки за последний год не дали никакого эффекта" .

Ранее Меркель заявляла, что не считает себя виновной из-за нападения России на Украину: "Я не вижу необходимости говорить, что это было неправильно, и я не буду извиняться за это".

Также экс-канцлер говорила, что решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году было верным.