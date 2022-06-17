Моя відставка могла зіграти роль у вторгненні РФ в Україну, — Меркель

Ексканцлерка визнала, що під кінець своєї каденції не змогла багато чого зробити в переговорах з Путіним. Також вона вважає, що вторгненню могли сприяти потрясіння на Заході, такі як виведення військ США з Афганістану чи вибори у Франції.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не виключає, що її відставка могла зіграти роль у вторгненні Росії в Україну. Про це пише німецьке видання Focus з посиланням на останнє інтерв'ю пані Меркель.

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За її словами, минулого року вона намагалася поговорити з Путіним щодо європейської безпеки. Причиною провалу вона також вважає потрясіння на Заході, такі як виведення військ з Афганістану чи вибори у Франції.

"Моя відставка, імовірно могла зіграти роль в цьому, так само, як і вибори в Франції, виведення військ США з Афганістану, чи провал в імплементації Мінських угод," — зазначає Меркель і додає, що не виключає того, що Путін міг чекати поки вона піде у відставку.

Водночас колишня канцлерка визнала, що під кінець своєї каденції не змогла багато чого зробити в переговорах з Путіним: "Було зрозуміло, що я не буду на посаді довго, і тому я просто змушена констатувати, що різні спроби за останній рік не дали ніякого ефекту".

Раніше Меркель заявляла, що не вважає себе винною через напад Росії на Україну: "Я не бачу необхідності говорити, що це було неправильно, і я не проситиму вибачення за це".

Також ексканцлерка говорила, що рішення не приймати Україну в НАТО у 2008 році було правильним.