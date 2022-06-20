РосСМИ манипулируют заявлением главы МИД Британии о возвращении Украины к переговорам, — ЦПД

Россия продолжает манипулировать высказываниями представителей стран-союзников Украины. Таким образом, Кремль пытается сформировать впечатление, что весь мир призывает Украину сдаться путем переговоров на выгодных для РФ позициях.

Российская пропаганда манипулирует заявлением главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о возвращении Украины к переговорам. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Отмечается, что СМИ страны-оккупанта распространяют дезинформацию о том, что глава МИД Британии настаивает на возвращении Украины к переговорам с РФ и подключении к переговорному процессу стран Балтии и Польши.

По информации ЦПД, на самом деле в четверг, 16 июня, Трасс заявила о поддержке Украины Правительством Великобритании и подчеркнула, что их страна "не может допустить, чтобы Украину заставили отказаться от территории".

В то же время глава британского МИД подчеркнула, что завершение войны будет происходить за столом переговоров, и сейчас Британия работает над тем, чтобы в переговорный процесс были вовлечены Польша и страны Балтии.

"Россия продолжает манипулировать высказываниями представителей стран-союзников Украины. Таким образом, Кремль пытается сформировать впечатление, что весь мир призывает Украину сдаться путем переговоров на выгодных для Кремля позициях", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, ранее Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал российским властям и, в частности, спикеру Кремля Дмитрию Пескову, найти в себе силы дать реальную оценку положению дел в войне и прекратить "надрывать горло", пропагандируя успехи в формате "все идет по плану".

Как сообщалось ранее, российские пропагандисты в Санкт-Петербурге во время официального экономического форума показали карту Украины с административно-территориальным делением, которое якобы установят на переходный период сроком от трех до пяти лет после завершения так называемой спецоперации.