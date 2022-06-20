РосЗМІ маніпулюють заявою очільниці МЗС Британії щодо повернення України до переговорів, — ЦПД

Росія продовжує маніпулювати висловлюваннями представників країн-союзників України. У такий спосіб Кремль намагається сформувати враження, що весь світ закликає Україну здатися шляхом перемовин на вигідних для РФ позиціях.

Російська пропаганда маніпулює заявою очільниці Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трас щодо повернення України до переговорів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.

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Наголошується, що медіа країни-окупанта поширюють дезінформацію про те, що очільниця МЗС Британії наполягає на поверненні України до переговорів із РФ та підключенню до переговорного процесу країн Балтії та Польщі.

За інформацією ЦПД, насправді у четвер, 16 червня, Трас заявила про підтримку України Урядом Великої Британії та наголосила, що їхня країна "не може допустити, щоб Україну змусили відмовитись від території".

Водночас, глава британського МЗС наголосила, що завершення війни відбуватиметься за столом переговорів, і наразі Британія працює над тим, щоб до переговорного процесу були залучені Польща та країни Балтії.

"Росія продовжує маніпулювати висловлюваннями представників країн-союзників України. У такий спосіб кремль намагається сформувати враження, що весь світ закликає Україну здатися шляхом перемовин на вигідних для кремля позиціях", — підкреслили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк порадив російській владі і, зокрема, спікеру Кремля Дмитру Пєскову, знайти в собі сили дати реальну оцінку стану справ у війні та припинити "надривати горло", пропагуючи успіхи у форматі "все йде за планом".

Як повідомлялося раніше, російські пропагандисти у Санкт-Петербурзі під час офіційного економічного форуму показали карту України з адміністративно-територіальним розподілом, який нібито встановлять на перехідний період терміном від трьох до п'яти років після завершення спецоперації.