Лукашенко хочет торговать с "ДНР"

Минск может поставлять на оккупированную территорию Донецкой области сельхозпродукцию и белорусскую технику, считает главарь боевиков Денис Пушилин.

У Дениса Пушилина уже есть определенные контакты с Минском по линии бизнеса и поставок продукции. Об этом главарь "ДНР" заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1". При этом Пушилин отметил, что поставки хотя и происходят, но "не в тех объемах, которые полностью могли бы удовлетворить потребности как рынка Беларуси, так и "ДНР".

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Пушилин назвал некоторые точки соприкосновения бизнеса и промышленности "ДНР" и Беларуси, среди которых сельское хозяйство, поставки белорусской техники, металлургия. Он отметил, что Донбасс интересуют также и другие возможности, которые имеются у Беларуси. И этот вопрос "прорабатывается на разных уровнях".

"Перед республикой стоит приоритетная задача восстановления городов, поэтому есть "определенные предложения" и в этой сфере", — сказал Пушилин.

Несмотря на то, что лидер белорусского режима Александр Лукашенко до сих пор не заявил о признании так называемых "ЛДНР", его пропагандисты уже успели побывать в разрушенном Мариуполе. Они подарили главарю донецких боевиков худи с цитатой Лукашенко.

Сам же Пушилин ранее заявил, что квазиреспублика, вероятнее всего, не будет восстанавливать завод "Азовсталь", так как он был главным источником загрязнения города. Зато в ближайших планах "ДНР" вхождение в состав РФ как отдельного субъекта, сохранив при этом слово "республика", по примеру Татарстана.