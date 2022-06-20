Лукашенко хоче торгувати із "ДНР"

Мінськ може постачати на окуповану територію Донецької області сільгосппродукцію та білоруську техніку, вважає ватажок бойовиків Денис Пушилін.

У Дениса Пушиліна вже є певні контакти з Мінськом по лінії бізнесу та постачання продукції. Про це ватажок ДНР заявив в інтерв'ю телеканалу Білорусь 1. При цьому Пушилін зазначив, що постачання хоч і відбувається, але "не в тих обсягах, які цілком могли б задовольнити потреби як ринку Білорусі, так і ДНР".

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Пушилін назвав деякі точки дотику бізнесу та промисловості "ДНР" і Білорусі, серед яких сільське господарство, постачання білоруської техніки, металургія. Він зазначив, що Донбас цікавлять також інші можливості, які є у Білорусі. І це питання "опрацьовується на різних рівнях".

"Перед республікою стоїть пріоритетне завдання відновлення міст, тому є "певні пропозиції" і у цій сфері", — сказав Пушилін.

Незважаючи на те, що лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко досі не заявив про визнання "ЛДНР", його пропагандисти вже встигли побувати в зруйнованому Маріуполі. Вони подарували ватажку донецьких бойовиків худі з цитатою Лукашенка.

Сам же Пушилін раніше заявив, що квазіреспубліка, найімовірніше, не відновлюватиме завод "Азовсталь", оскільки він був головним джерелом забруднення міста. Натомість у найближчих планах "ДНР" входження до складу РФ як окремого суб'єкта, зберігши у своїй назві слово "республіка", за прикладом Татарстану.