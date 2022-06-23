Евроинтеграция Украины может привести к развалу Евросоюза, — премьер Португалии

По словам Антониу Кошты, статус кандидата в ЕС может стать ловушкой для Киева и страны Европейского Союза должны серьезно относиться к расширению блока.

Евроинтеграция Украины может привести к развалу Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

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По его словам, статус кандидата в ЕС и последующая евроинтеграция Украины может стать ловушкой для Киева, а также спровоцировать развал Европейского Союза.

Антониу Кошта также подчеркнул, что страны Евросоюза должны серьезно относиться к возможному расширению блока и не создавать "ложных ожиданий".

"Но чтобы восприниматься серьезно и быть последовательным, ЕС нуждается в новой институциональной и бюджетной архитектуре под страхом того, что эта интеграция (евроинтеграция Украины — ред.) будет не усилением ЕС, а его распадом, не поддержкой Украины, а ловушкой для Украины", — продолжил премьер-министр, озвучивая свою точку зрения относительно расширения Евросоюза за счет Киева и Кишинева.

Вместе с этим, Антониу Кошта заявил, что Португалия прислушается к решению Европейской комиссии о том, что Украина и Молдова должны получить статус кандидата в ЕС.

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Напомним, 23 июня Евросовет принял историческое решение — лидеры 27 стран-членов блока одобрили статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы. По словам президента Европейского совета Шарль Мишеля, у Киева, Кишинева и европейских государств совместное будущее.

Также сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию и рекомендовал странам-членам блока одобрить статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы.

Кроме этого Фокус в своем материале подробно объяснял, как будет проходить евроинтеграция Украины и какие задания Киев должен выполнить для официального вступления в Европейский Союз.