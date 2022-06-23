Євроінтеграція України може призвести до розвалу Євросоюзу, — прем'єр Португалії

За словами Антоніу Кошти, статус кандидата в ЄС може стати пасткою для Києва і країни Європейського Союзу мають серйозно ставитись до розширення блоку.

Євроінтеграція України може спричинити розвал Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Антоні Кошта.

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За його словами, статус кандидата в ЄС та подальша євроінтеграція України може стати пасткою для Києва, а також спровокувати розвал Європейського Союзу.

Антоніу Кошта також наголосив, що країни Євросоюзу мають серйозно ставитися до можливого розширення блоку та не створювати "хибних очікувань".

"Але щоб сприйматися серйозно та бути послідовним, ЄС потребує нової інституційної та бюджетної архітектури під страхом того, що ця інтеграція (євроінтеграція України — ред.) буде не посиленням ЄС, а його розпадом, не підтримкою України, а пасткою для України", — продовжив прем'єр-міністр, озвучуючи свою думку щодо розширення Євросоюзу за рахунок Києва та Кишинева.

Водночас, Антоніу Кошта заявив, що Португалія прислухається до рішення Європейської комісії про те, що Україна та Молдова мають набути статусу кандидата в ЄС.

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Нагадаємо, 23 червня Єврорада ухвалила історичне рішення — лідери 27 країн-членів блоку схвалили статус кандидата в ЄС для України та Молдови. За словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, у Києва, Кишинева та європейських держав спільне майбутнє.

Також повідомлялося, що Європейський парламент ухвалив резолюцію та рекомендував країнам-членам блоку схвалити статус кандидата в ЄС для України та Молдови.

Крім цього, Фокус у своєму матеріалі докладно пояснював, як проходитиме євроінтеграція України і які завдання Київ має виконати для офіційного вступу до Європейського Союзу.