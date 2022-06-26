"Футуро-Січ": Арестович предложил создать в Украине "Русь будущего" (видео)

По мнению советника главы ОП, украинцам необходимо показывать фильмы и мультфильмы о будущем страны, чтобы создать "общество свободных людей".

Внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович снова рассказал о своем видении Украины, как центра "Руси", предложив создать "Футуро-Січ" — государственную политику, которая будет пропагандировать образ будущего страны путем производства фильмов и другой культурной продукции на эту тему. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Alpha Media.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Человека, как и общество в целом, будущее определяет больше, чем прошлое. Поэтому нужна картинка будущего, в котором хочется жить… Предлагаю "Футуро-Січ". Русь будущего, связанная корнями с козацтвом и Киевской Русью. Где каждый может свободно творить, вне зависимости от языка и культуры. Общество свободных, креативных людей, которые добровольно выбрали такой образ жизни", — говорится в публикации Арестовича в его телеграм-канале, которой он описал отрывок из своего интервью.

В беседе с авторами YouTube-канала советник главы ОП указал, что для эффективного развития украинского общества ему необходимо показывать "картинку". Под этим Арестович имеет в виду "очень большие инвестиции в культуру", которые, по его мнению, должны пойти на производство "государственных фильмов, мультфильмов, художественных фильмов, компьютерных игр" про будущее.

"И связать это все с корнями, потому что это неизбежно. (Тогда) они увидят место, где люди хотят жить", — считает Арестович.

Советник главы Офиса президента добавил, что идея демонстрации "картинки" украинскому обществу далека от рационалистских подходов в политике, однако, как он отметил, "целая серия рациональных выборов может неизвестно куда завести".

"Мы уже в этой картинке были, когда за (президента Владимира) Зеленского голосовали, потому что понимали, что старое нельзя, а новое — любой ценой. Даже ценой выбора трикстера политического… Надо вот так вот бежать по этой дорожке", — заявил Арестович.

Напомним, идею переименовать нашу страну в "Русь-Украину" Арестович озвучил в интервью, которое было опубликовано 31 августа. По словам советника главы ОП, это поможет лишить РФ бренда "русские". Также тогда Арестович подчеркнул, что смена названия Украины станет ключом для "размыкания" отношений с восточным соседом и заявил, что работа в этом направлении "уже ведется".

А уже 18 сентября прошлого года советник главы ОП предложил назвать страну "Объединенными землями Украины" и поделить ее на территории по историческим, культурным и этническим признакам.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Арестович выполняет функцию психологической поддержки украинцев в условиях полномасштабной войны.