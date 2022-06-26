"Футуро-Січ": Арестович запропонував створити в Україні "Русь майбутнього" (відео)

На думку радника глави ОП, українцям необхідно показувати фільми та мультфільми про майбутнє країни, щоб створити "суспільство вільних людей".

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович знову розповів про своє бачення України як центру "Русі", запропонувавши створити "Футуро-Січ" — державну політику, яка пропагуватиме образ майбутнього країни шляхом виробництва фільмів та іншої культурної продукції на цю тему. Про це він сказав під час інтерв'ю YouTube-каналу Alpha Media.

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"Людини, як і суспільство в цілому, майбутнє визначає більше, ніж минуле. Тому потрібна картинка майбутнього, в якому хочеться жити… Пропоную "Футуро-Січ". Русь майбутнього, пов'язана корінням з козацтвом та Київською Руссю. незалежно від мови та культури. Суспільство вільних, креативних людей, які добровільно обрали такий спосіб життя", — йдеться в публікації Арестовича в його телеграм-каналі, якою він описав уривок зі свого інтерв'ю.

У розмові з авторами YouTube-каналу радник голови ОП зазначив, що для ефективного розвитку українського суспільства йому необхідно показувати "картинку". Під цим Арестович має на увазі "дуже великі інвестиції у культуру", які, на його думку, мають піти на виробництво "державних фільмів, мультфільмів, художніх фільмів, комп'ютерних ігор" про майбутнє.

"І пов'язати це все з корінням, бо це неминуче. (Тоді) вони побачать місце, де люди хочуть жити", — вважає Арестович.

Радник глави Офісу Президента додав, що ідея демонстрації "картинки" українському суспільству далека від раціоналістичних підходів у політиці, проте, як він зазначив, "ціла серія раціональних виборів може невідомо куди завести".

"Ми вже в цій картинці були, коли за (президента Володимира) Зеленського голосували, бо розуміли, що старе не можна, а нове — за будь-яку ціну. Навіть ціною вибору трикстера політичного… Треба ось так от бігти цією доріжкою", — заявив Арестович.

Нагадаємо, ідею перейменувати нашу країну на "Русь-Україну" Арестович озвучив в інтерв'ю, опублікованому 31 серпня. За словами радника глави ОП, це допоможе позбавити РФ бренду "росіяни". Також тоді Арестович наголосив, що зміна назви України стане ключем для "розмикання" відносин зі східним сусідом і заявив, що робота в цьому напрямі "вже ведеться".

А вже 18 вересня минулого року радник голови ОП запропонував назвати країну "Об'єднаними землями України" та поділити її на території за історичними, культурними та етнічними ознаками.

За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, Арестович виконує функцію психологічної підтримки українців за умов повномасштабної війни.