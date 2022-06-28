"Вернем Крым сразу": Данилов ответил Медведеву на угрозы развязать Третью мировую войну

По словам секретаря СНБО, "Крым ваш" может быть только в украинофобском воображении отдельных чиновников Кремля.

Крым всегда будет частью Украины, которая молниеносно себе вернет оккупированный полуостров. Об этом в своем микроблоге Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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В частности, топ-чиновник решил прокомментировать заявление экс-президента РФ Дмитрия Медведева о том, что попытки деоккупации полуострова приведут к Третьей мировой войне против Североатлантического Альянса.

По словам Данилова, "Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных деятелей Кремля. Секретарь СНБО уверен, что аннексированный полуостров вернется под юрисдикцию Киева.

"Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет произведено без попыток, сразу. Без уважения, Алексей Данилов", — добавил секретарь СНБО, отвечая на угрозы Дмитрия Медведева о возможном начале Третьей мировой войны.

[ + – ] Алексей Данилов ответил Медведеву на угрозы развязать Третью мировую войну

Напомним, экс-президент Дмитрий Медведев пригрозил Украине и странам НАТО Третьей мировой войной при условии, если будут попытки деоккупации аннексированного Крыма. Соратник Владимира Путина также оправдал полномасштабное вторжение ВС РФ и заявил, что оккупационные войска борятся не с украинским народом, а с "нацистскими силами".

Также сообщалось, что Дмитрий Медведев угрожал Украине ядерным оружием и предположил, что на Красной площади могут проходить публичные казни украинцев.