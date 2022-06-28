"Повернемо Крим одразу": Данілов відповів Медведєву на погрози розв'язати Третю світову війну

За словами секретаря РНБО, "Крим ваш" може бути лише в українофобській уяві деяких чиновників Кремля.

Крим завжди буде частиною України, яка блискавично поверне собі окупований півострів. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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Зокрема, топчиновник вирішив прокоментувати заяву експрезидента РФ Дмитра Медведєва про те, що спроби деокупації півострова призведуть до Третьої світової війни проти Північноатлантичного Альянсу.

За словами Данілова, "Крим ваш" може бути лише у хворій антисемітській, українофобській уяві деяких діячів Кремля. Секретар РНБО впевнений, що анексований півострів повернеться під юрисдикцію Києва.

"Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу. Без поваги, Олексій Данілов", — додав секретар РНБО, відповідаючи на погрози Дмитра Медведєва про можливий початок Третьої світової війни.

[ + – ] Олексій Данілов відповів Медведєву на погрози розв'язати Третю світову війну

Нагадаємо, експрезидент Дмитро Медведєв погрожував Україні та країнам НАТО Третьою світовою війною за умови, якщо будуть спроби деокупації анексованого Криму. Соратник Володимира Путіна також виправдав повномасштабне вторгнення ЗС РФ та заявив, що окупаційні війська борються не з українським народом, а з "нацистськими силами".

Також повідомлялося, що Дмитро Медведєв погрожував Україні ядерною зброєю та припустив, що на Червоній площі можуть відбуватися публічні страти українців.