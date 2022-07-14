"В начале осени": оккупанты анонсировали "референдум" о вхождении Запорожской области в РФ

Среди возможных дат проведения "волеизъявления" на оккупированных территориях Украины российские СМИ называли 11 сентября.

Оккупационные власти в Запорожской области сообщили, что так называемый референдум о вхождении региона в состав РФ состоится в начале осени. Об этом со ссылкой на "главу военно-гражданской администрации" региона, бывшего народного депутата Верховной Рады Евгения Балицкого передает российское агентство ТАСС.

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"В начале осени будет референдум", — цитирует Балицкого издание.

Дату проведения "референдума" пособник оккупационных сил РФ не уточнил.

Отметим, что российские войска оккупировали часть Запорожской области, включая такие города, как Мелитополь, Бердянск и Энергодар. По данным действующего главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, по состоянию на 5 июня противник захватил 60% региона.

В начале июня член "главного совета военно-гражданской администрации" Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на временно оккупированной территории региона прорабатывается сценарий проведения "референдума" о вхождении в состав РФ на случай неполного захвата области войсками РФ.

Напомним, в конце мая российские СМИ сообщили, что в Администрации президента России рассматривают возможность проведения сразу нескольких "референдумов" 11 сентября — о слиянии РФ с Беларусью, а также о вхождении в состав России оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской областей и грузинского региона Южная Осетия. Отметим, что на 11 сентября также запланирован единый день голосования, когда россияне будут выбирать губернаторов.

Как сообщало издание "Медуза", в Кремле хотят создать новый федеральный округ РФ, в состав которого должны войти оккупированные районы Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а произойти это, согласно плану Москвы, должно после "референдумов".

Тем временем, по данным Центра национального сопротивления, российские власти рассматривают возможность перенести проведение так называемого референдума о вхождении временно оккупированных территорий юга Украины в состав РФ.