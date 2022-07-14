"На початку осені": окупанти анонсували "референдум" про входження Запорізької області до РФ

Серед можливих дат проведення волевиявлення на окупованих територіях України російські ЗМІ називали 11 вересня.

Окупаційна влада в Запорізькій області повідомила, що так званий референдум про входження регіону до складу РФ відбудеться на початку осені. Про це з посиланням на "главу військово-цивільної адміністрації" регіону, колишнього народного депутата Верховної Ради Євгена Балицького, передає російське агентство ТАСС.

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"На початку осені буде референдум", — цитує Балицького видання.

Дату проведення "референдуму" підсобник окупаційних сил РФ не уточнив.

Зазначимо, що російські війська окупували частину Запорізької області, враховуючи такі міста, як Мелітополь, Бердянськ та Енергодар. За даними чинного голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, станом на 5 червня супротивник захопив 60% регіону.

На початку червня член "головної ради військово-цивільної адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов повідомив, що на тимчасово окупованій території регіону пропрацьовується сценарій проведення "референдуму" про входження до складу РФ на випадок неповного захоплення області військами РФ.

Нагадаємо, наприкінці травня російські ЗМІ повідомили, що в Адміністрації президента Росії розглядають можливість проведення одразу кількох "референдумів" 11 вересня — про злиття РФ з Білоруссю, а також про входження до складу Росії окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської областей і грузинського регіону Південна Осетія. Зазначимо, що на 11 вересня також заплановано єдиний день голосування, коли росіяни обиратимуть губернаторів.

Як повідомляло видання "Медуза", в Кремлі хочуть створити новий федеральний округ РФ, до складу якого мають увійти окуповані райони Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей, а відбутися це, згідно з планом Москви, має після "референдумів".

Тим часом, за даними Центру національного опору, російська влада розглядає можливість перенести проведення так званого референдуму про входження тимчасово окупованих територій півдня України до складу РФ.