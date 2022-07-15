В "ЛНР" готовят референдум о вхождении в Российскую Федерацию

В фейковый "республике" уже создают штаб, который должен заниматься подготовкой к референдуму.

В непризнанной "ЛНР" предложили создать штаб референдума по вопросу о вхождении в состав России. Об этом ряду подконтрольных оккупационной администрации СМИ сообщила так называемая "советница главы ЛНР" Марина Филиппова.

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"Было принято очень важное решение, которое, конечно же, мы будем приветствовать и поддерживать — о создании общественного штаба по поддержке и проведению референдума на нашей территории по вхождению "ЛНР" в состав РФ", — сказала Филипова.

Несколько ранее оккупанты уже анонсировали "референдум" о вхождении Запорожской области в РФ, который должен состояться в начале осени.

Среди возможных дат проведения "волеизъявления" на оккупированных территориях Украины российские СМИ называли 11 сентября.

Напомним, в конце мая российские СМИ сообщили, что в Администрации президента России рассматривают возможность проведения сразу нескольких "референдумов" 11 сентября — о слиянии РФ с Беларусью, а также о вхождении в состав России оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской областей и грузинского региона Южная Осетия. Отметим, что на 11 сентября также запланирован единый день голосования, когда россияне будут выбирать губернаторов.

Как сообщало издание "Медуза", в Кремле хотят создать новый федеральный округ РФ, в состав которого должны войти оккупированные районы Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а произойти это, согласно плану Москвы, должно после "референдумов".