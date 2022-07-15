У "ЛНР" готують референдум про входження до Російської Федерації

У фейковій "республіці" вже створюють штаб, який має займатися підготовкою до референдуму.

У невизнаній "ЛНР" запропонували створити штаб референдуму щодо входження до складу Росії. Про це низці підконтрольних окупаційній адміністрації ЗМІ повідомила так звана "радниця голови ЛНР" Марина Філіппова.

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"Було ухвалене дуже важливе рішення, яке, звичайно ж, ми вітатимемо та підтримуватимемо — про створення громадського штабу з підтримки та проведення референдуму на нашій території щодо входження "ЛНР" до складу РФ", — сказала Філіппова.

Дещо раніше окупанти вже анонсували "референдум" про входження Запорізької області до РФ, який має відбутися на початку осені.

Серед можливих дат проведення волевиявлення на окупованих територіях України російські ЗМІ називали 11 вересня.

Нагадаємо, наприкінці травня російські ЗМІ повідомили, що в Адміністрації президента Росії розглядають можливість проведення одразу кількох "референдумів" 11 вересня — про злиття РФ із Білоруссю, а також про входження до складу Росії окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської областей і грузинського регіону Південна Осетія. Зазначимо, що на 11 вересня також заплановано єдиний день голосування, коли росіяни обиратимуть губернаторів.

Як повідомляло видання "Медуза", у Кремлі хочуть створити новий федеральний округ РФ, до складу якого мають увійти окуповані райони Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а відбутися це, згідно з планом Москви, має після "референдумів".