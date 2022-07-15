Лазебная подала в отставку с поста главы Минсоцполитики: названа возможная замена
Министр направила заявление об увольнении в Верховную Раду. Теперь парламент должен одобрить ее отставку.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная написала заявление об увольнении со своей должности. Соответствующий документ был направлен в Верховную Раду, которая в дальнейшем должна принять решение об отставке чиновницы. Об этом в своем телеграм-канале в пятницу, 15 июля, сообщил постоянный представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.
"В Верховную Раду поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности Министра социальной политики Украины", — написал Мельничук.
О том, что Лазебная может уйти с поста главы Министерства социальной политики, 7 июля сообщало издание "РБК-Украины". По данным анонимного собеседника журналистов, Лазебную может сменить действующая руководительница Департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе президента Украины Оксана Жолнович. Как утверждает источник издания, рассматриваются и другие кандидатуры.
Как отмечают журналисты, Жолнович является практикующим адвокатом в сферах трудового, гражданского, семейного и административного права. Помимо этого она является основательницей ряда общественных организаций, а также политической партии "Сила людей".
Напомним, Марина Лазебная заняла пост министра социальной политики в кабинете премьер-министра Дениса Шмыгаля в марте 2020 года. До этого она работала на должности главы Государственной социальной службы.
В марте этого года в отставку в связи с наследственной болезнью подал министр аграрной политики Украины Роман Лещенко. Верховная Рада на заседании 24 марта назначила нардепа от "Слуги народа" Николая Сольского.