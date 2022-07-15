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Лазебна подала у відставку з посади голови Мінсоцполітики: названо можливу заміну

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Фото: РБК-Украина | Лазебна подала до Ради заяву про звільнення з посади міністра соціальної політики

Міністр направила заяву про звільнення до Верховної Ради. Тепер парламент має схвалити її відставку.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна написала заяву про звільнення з посади. Відповідний документ направлено до Верховної Ради, яка надалі має ухвалити рішення про відставку чиновниці. Про це у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 15 липня, повідомив постійний представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

"До Верховної Ради надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України", — написав Мельничук.

Про те, що Лазебна може піти з посади голови Міністерства соціальної політики, 7 липня повідомляло видання "РБК-Україна". За даними анонімного співрозмовника журналістів, Лазебну може змінити чинна керівниця Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі Президента України Оксана Жолнович. Як стверджує джерело видання, розглядаються інші кандидатури.

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Оксана Жолнович, можливий кандидат на посаду голови Мінсоцполітики

Як зазначають журналісти, Жолнович є практикуючою адвокаткою у сферах трудового, цивільного, сімейного та адміністративного права. Крім цього, вона є засновницею низки громадських організацій, а також політичної партії "Сила людей".

Нагадаємо, Марина Лазебна обійняла посаду міністра соціальної політики в кабінеті прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у березні 2020 року. До цього вона працювала на посаді голови Державної соціальної служби.

У березні цього року у відставку через спадкову хворобу подав міністр аграрної політики України Роман Лещенко. Верховна Рада на засіданні 24 березня призначила нардепа від "Слуги народу" Миколи Сольського.