Оксана Жолнович возглавила Министерство социальной политики

По словам нардепа Ярослава Железняка, кандидатуру Жолнович поддержало 282 депутата.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил о том, что Верховная Рада 282 голосами поддержала назначение Оксаны Жолнович на должность министра социальной политики Украины.

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Кто поддержал кандидатуру Жолнович?

Железняк опубликовал итоги голосования за кандидатуру Оксаны Жолнович по парламентским фракциям:

Слуга народа — 209 голосов;

ЕС — 0;

Батьківщина — 0;

Платформа за життя та мир — 154;

За майбутнє — 13;

Голос — 7;

Довіра — 17;

Відновлення України — 11;

Внефракционные — 10.

Чем известна Оксана Жолнович?

Оксана Жолнович получила юридическое образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, затем преподавала в этом же вузе, став доцентом кафедры социального права. С 2017 по 2019 год была помощницей ректора Львовского университета физкультуры имени Ивана Боберского. Принимала участие в проекте "Новые лидеры". В анкете указала, что занимается тренерской и просветительской деятельностью в сфере защиты гражданских, социальных и экологических прав, а также обеспечения гендерного равенства.

Жолнович четырежды баллотировалась в советы разных уровней: в Верховную Раду, Львовский городской и областной советы — от партии "Сила людей". Ни одни выборы не выиграла.

С 2020 года Жолнович возглавляла департамент соцполитики и здравоохранения Офиса президента. В 2019-2021 годах была советницей министра социальной политики.

При этом Жолнович практикующий адвокат в сферах трудового, гражданского, семейного и административного права.

Напомним, предыдущий министр соцполитики Марина Лазебная 15 июля направила в Верховную Раду заявление об увольнении. 18 июля народные депутаты одобрили отставку Лазебной. В тот же день премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении Оксаны Жолнович на вакантную должность.