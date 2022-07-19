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Оксана Жолнович возглавила Министерство социальной политики

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Новый министр социальной политики Украины, Оксана Жолнович, Рада проголосовала за нового министра
Новым министром социальной политики Украины стала Оксана Жолнович

По словам нардепа Ярослава Железняка, кандидатуру Жолнович поддержало 282 депутата.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил о том, что Верховная Рада 282 голосами поддержала назначение Оксаны Жолнович на должность министра социальной политики Украины.

Кто поддержал кандидатуру Жолнович?

Железняк опубликовал итоги голосования за кандидатуру Оксаны Жолнович по парламентским фракциям:

  • Слуга народа — 209 голосов;
  • ЕС — 0;
  • Батьківщина — 0;
  • Платформа за життя та мир — 154;
  • За майбутнє — 13;
  • Голос — 7;
  • Довіра — 17;
  • Відновлення України — 11;
  • Внефракционные — 10.

Чем известна Оксана Жолнович?

Оксана Жолнович получила юридическое образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, затем преподавала в этом же вузе, став доцентом кафедры социального права. С 2017 по 2019 год была помощницей ректора Львовского университета физкультуры имени Ивана Боберского. Принимала участие в проекте "Новые лидеры". В анкете указала, что занимается тренерской и просветительской деятельностью в сфере защиты гражданских, социальных и экологических прав, а также обеспечения гендерного равенства.

Жолнович четырежды баллотировалась в советы разных уровней: в Верховную Раду, Львовский городской и областной советы — от партии "Сила людей". Ни одни выборы не выиграла.

С 2020 года Жолнович возглавляла департамент соцполитики и здравоохранения Офиса президента. В 2019-2021 годах была советницей министра социальной политики.

При этом Жолнович практикующий адвокат в сферах трудового, гражданского, семейного и административного права.

Напомним, предыдущий министр соцполитики Марина Лазебная 15 июля направила в Верховную Раду заявление об увольнении. 18 июля народные депутаты одобрили отставку Лазебной. В тот же день премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении Оксаны Жолнович на вакантную должность.