Марину Лазебную уволили с поста главы Минсоцполитики: кто ее заменит
Увольнение министра поддержали почти 300 нардепов. Завтра парламент рассмотрит назначение нового главы ведомства – им может стать человек из Офиса президента Украины.
Верховная Рада уволила Марину Лазебную с поста министра социальной политики Украины на заседании 18 июля. Об этом написал в Telegram нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
За увольнение главы Минсоцполитики проголосовали 277 депутатов.
Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко подтвердил информацию об отставке Лазебной.
Увольнение Марины Лазебной – на ее замену рассмотрят Оксану Жолнович
Завтра парламент планирует рассмотреть назначение на пост министра социальной политики главу департамента соцполитики и здравоохранения Офиса президента Украины Оксану Жолнович, добавил Гончаренко.
Напомним, что Марина Лазебная написала заявление об отставке 15 июля. Ее преемник Жолнович – практикующий адвокат в сферах трудового, гражданского, семейного и административного права. Она основала несколько общественных организаций и политпартию "Сила людей".
Фокус ранее писал о назначении новой замминистра Анны Сергеевой. Зарплата 25-летней девушки, не имеющей опыт работы в госсекторе, составила 68 643 гривны в месяц.
В марте Минсоцполитики анонсировало выплаты украинцам, которые покинули дома из-за боевых действий в размере 2-3 тысяч гривен.